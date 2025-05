Conclave, chi manca ancora all'appello. Abusi e finanza tra i temi trattati dai cardinali

02 maggio 2025 a

È ormai alle porte il Conclave che deciderà il nuovo Papa, successore di Jorge Mario Bergoglio. Le Congregazioni dei cardinali "ci saranno domani e poi riprenderanno lunedì e martedì. Se dovesse esserci necessità, anche nel pomeriggio", riferisce il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Sono attesi 133 cardinali elettori al conclave al via martedì e Bruni ha specificato le ragioni del cambiamento rispetto al numero inizialmente atteso di 135. "Due hanno comunicato la loro assenza per motivi di salute" ha detto Bruni. "Altri quattro non sono ancora arrivati a Roma e li aspettiamo".

Tra questi ultimi figura il cardinale bosniaco Vinko Puljic, che dovrebbe essere in Vaticano già domani. Al conclave, è stato ricordato durante l'incontro con i giornalisti, parteciperanno porporati in provenienza da 71 Paesi. La lingua con la quale saranno condotte le operazioni di voto sarà il latino. Durante le congregazioni generali che si sono tenute nei giorni scorsi e ancora stamane, ha riferito Bruni, si è fatto invece ricorso a traduzioni simultanee in e da sette lingue.

Intanto alla presenza di poco più di 180 cardinali, di cui 120 elettori, è andata in scena l'ottava Congregazione dei cardinali cominciata stamani in Vaticano alle ore 9 e conclusa alle 12:30. Venticinque sono stati gli interventi, riferisce il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. I temi più ricorrenti sono stati "l'evangelizzazione anche come centro del Pontificato di Papa Francesco, la Chiesa come comunione fraterna evangelizzatrice come centro del papato di Papa Francesco, la domanda di comunicare il Vangelo soprattutto ai giovani". Ma anche si è parlato "delle Chiese dell'Oriente, della loro sofferenza e della loro testimonianza. Si è parlato di comunicazione del Vangelo, la domanda di come renderla efficace a tutti i livelli dalle parrocchie fino alla Curia, il dovere della testimonianza, dell'unità". E si è parlato del "rischio della contro-testimonianza, un cenno agli abusi sessuali e agli scandali finanziari, la centralità della liturgia, l'importanza del codice del Diritto canonico, il tema della sinodalità e collegialità (Sinodalità e missione, Sinodalità e secolarismo), un accenno alla ermeneutica della continuità tra i papati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco. Infine un cenno forte al ruolo dell'Eucaristia anche in chiave".

Montato da parte dei Vigili del fuoco dello Stato della Città del Vaticano il comignolo sul tetto della Cappella sistina. È da qui che usciranno le fumate che indicheranno, durante il conclave, se il papa sia stato eletto o meno dai cardinali riuniti. Previste due fumate al giorno: una intorno alle 12 e una intorno alle 19. In giornata potrebbero esserci anche prove per testare il funzionamento del camino.