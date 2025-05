Conclave, i cardinali cercano "il nome". L'intervista inedita di Francesco: "No alla Chiesa dei soldi"

02 maggio 2025 a

È stato issato sul tetto della Cappella Sistina, in Vaticano, il comignolo da cui uscirà la fumata bianca che annuncerà al mondo l'elezione del nuovo Papa. È un altro passo di avvicinamento verso l'inizio del Conclave, fissato per mercoledì 7 maggio. Dopo una giornata di riflessione e preghiera, i cardinali si sono ritrovati per una nuova congregazione. "Erano presenti oltre 180 cardinali, di questi più di 120 elettori. Sono intervenuti 25 cardinali", ha fatto sapere il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, che ha specificato che "per quanto riguarda la discussione si sono trattati temi come l'evangelizzazione come centro del pontificato di Papa Francesco, le Chiese dell'Oriente e le loro sofferenze e testimonianze, la comunicazione del Vangelo. Si è toccato inoltre il tema della controtestimonianza con riferimento agli abusi e agli scandali finanziari. Si è poi parlato di sinodalità e dell'ermeneutica della continuità tra i papati di San Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI e Papa Francesco".

Il cardinale Puljic: "Voterò nella Cappella Sistina". Montato il comignolo per le fumate

Bruni ha poi confermato che alla riunione non ci saranno per motivi di salute i cardinali Antonio Canizares e John Njue. All'appello, al momento, mancano 4 cardinali elettori. Bruni ha poi smentito che il cardinale Pietro Parolin, uno dei favoriti per la successione a Bergoglio, abbia accusato un malore nelle scorse ore. Per quanto riguarda la durata del Conclave, non sembra esserci unità di pensiero. C'è chi è convinto che sarà breve, come il cardinale Fernando Filoni, secondo cui "un nome per il 7 maggio lo troveremo". Più prudente il cardinale Angel Sixto Rossi, arcivescovo metropolita di Cordoba, in Argentina: "Conclave lungo? Non lo so. I lavori stanno andando bene, ci stiamo conoscendo, stiamo parlando", ha detto. Sul profilo del nuovo pontefice, Rossi ha affermato che "non è stato ancora individuato un nome", ma "l'auspicio è di eleggere un Papa che continui a percorrere la strada tracciata da Francesco per quanto riguarda la pace, il dialogo e l'attenzione verso gli ultimi". La prossima congregazione dei cardinali è fissata per sabato mattina alle 9. Poi ci sarà uno stop domenicale, prima di nuovi incontri previsti per lunedì e martedì.

Ultime riunioni prima del Conclave. E quattro cardinali ancora mancano all'appello

Intanto è stato diffuo il testo di una intervista inedita di Papa Francesco. "È questa la Chiesa che trionfa, non la Chiesa con i soldi nelle banche. È questa che trionfa, la Chiesa dei martiri, della testimonianza. Perché martirio vuol dire testimonianza", dice in una registrazione inedita del 2021, che sarà trasmessa dal canale televisivo Esne "El Sembrador, Nueva Evangelizacion" e pubblicata oggi dai media vaticani. In questa intervista, che doveva essere inclusa in un documentario, il Pontefice, meditando sui passi biblici dei dialoghi tra Gesù e il suo discepolo, esprime nuovamente il desiderio che la Chiesa sia un'umile servitrice in mezzo al mondo. Tra i temi affrontati, oltre alla sua ammirazione per i martiri contemporanei, anche la sua preoccupazione per i migranti, la totale fiducia in Dio, la consapevolezza di essere debole e peccatore e una nuova chiamata ai sacerdoti a mettersi al servizio di tutti.