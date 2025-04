Trump, il labiale che cancella l'imbucato Macron: "Non sei nel posto giusto"

Filippo Caleri 28 aprile 2025 a

Persil. Si chiama così il prezzemolo in francese. Chissà se il capo dell’Eliseo, Emmanuel Macron, sa che nella tradizione italica l’erba aromatica insostituibile in tanti piatti della gastronomia identifica anche colui che tenta di inserirsi in ogni discorso o punta ad apparire in ogni occasione anche senza invito. In parole semplici si tratta volgarmente di un impiccione o un imbucato. E sono questi i poco nobili appellativi che gli potrebbero essere attribuiti se fosse confermato quanto detto dal «The Sun» quotidiano anglosassone che ha consultato l’esperta di lettura labiale Nicola Hickling per esaminare il video in cui il presidente francese, quello Usa Trump e l’ucraino Zelensky si avvicinano alle poltroncine poste al centro della Basilica di San Pietro.

«Non sei al posto giusto qui» avrebbe sibilato Trump a Macron che sembrava voler partecipare all’incontro. Appena sentito lo scambio, un alto prelato si è affrettato a togliere la terza sedia. Nessuna conferma o smentita. Ma anche la visione del video conferma l’idea di un gesto di forza di Trump che, prima allunga le mani verso entrambi attirandoli a sé. Poi si sarebbe rivolto a Macron ringhiando: «Non sei al posto giusto qui. Ho bisogno che tu mi faccia un favore, non devi essere qui» mentre Zelensky annuiva in segno di approvazione.

Gaffe involontaria o forzatura non è dato saperlo. Certo la figuraccia, senza una spiegazione ufficiale, resta. Ed è ormai virale. Al presidente francese basti ricordare un altro classico dell’umorismo italiano. La citazione del grande Gigi Proietti: «Al Cavaliere nero (in questo caso Trump) non je devi rompe er ca.....o).