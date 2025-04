Conclave al via il 7 maggio: il passo indietro di Becciu

28 aprile 2025 a

Extra Omnes. Inizierà il 7 maggio 2025 il Conclave che eleggerà il 267esimo Papa, il successore di Bergoglio. La decisione è stata presa dalla Congregazione dei cardinali che si sono riuniti in Vaticano. "La congregazione dei cardinali ha deciso che il prossimo conclave avrà inizio mercoledì 7 maggio con, al mattino, la messa Pro Eligendo Pontifice", ha detto il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, in un briefing con i giornalisti. Nel pomeriggio di mercoledì 7 si dovrebbe tenere la prima votazione. "Avendo una data iniziano dunque i lavori per l'allestimento della Cappella Sistina" che, come anticipato qualche giorno fa, dal 28 aprile è quindi chiusa. Bruni ha specificato che nella riunione di lunedì mattina erano "180 i presenti e poco più di 100 quelli elettori". Ci sono stati "20 interventi". Insomma, a una settimana esatta dalla morte di Papa Francesco, si inizia a guardare al futuro. Il Conclave sarà presieduto dal cardinale Pietro Parolin. Proprio quello che dovrà essere il profilo del successore di Bergoglio è stato uno dei temi in cui si è parlato nelle Congregazioni. Uno dei temi di discussione è stato quello relativo agli "abusi", ha fatto sapere Bruni specificando che, nel corso delle riunioni, si è parlato anche "delle sfide che il mondo riserva, del tema dell'evangelizzazione, dei rapporti con le altre fedi".

Si è parlato anche del caso Becciu. Bruni ha affermato che, al momento, "non c'è nessuna deliberazione in merito", ma a quanto si apprende si va verso l'esclusione del porporato sardo che, negli scorsi giorni, si era a più riprese detto convinto di poter essere della partita. Fissata la data, le congregazioni dei cardinali "proseguiranno nei prossimi giorni, ogni mattina alle 9, ad eccezione di giovedì 1° maggio e domenica 4 maggio, salvo eventuali variazioni che potranno essere decise dalla Congregazione dei Cardinali". "Conformemente a quanto previsto dalla Costituzione Apostolica ('Universi Dominici Gregis', ndr), è stata rinnovata la composizione della Congregazione Particolare dei tre Cardinali Assistenti del Camerlengo", ha fatto sapere ancora Bruni. In questa occasione è stato confermato il Cardinale Reinhard Marx in quanto coordinatore del Consiglio per l'Economia, mentre gli altri due componenti sono stati scelti tramite sorteggio: il Cardinale Luis Antonio Tagle e il Cardinale Dominique Mamberti". Infine, è stata data informazione che martedì, alle 9, don Donato Ogliari, Abate di San Paolo fuori le Mura, terrà la prima meditazione, come da indicazioni della Costituzione Apostolica.