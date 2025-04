Sparatoria in piazza a Monreale: tre morti e due feriti. "Lite per futili motivi"

27 aprile 2025 a

In una zona molto frequentata di Monreale, paese arabo-normanno a 10 chilometri da Palermo, tre giovani sono morti nella notte in una sparatoria. Nell'agguato sono rimaste ferite altre due persone. È successo in piazza Duomo, dove, davanti ad almeno un centinaio di testimoni, sono stati esplosi i colpi. A perdere la vita il 26enne Massimo Pirozzo, il 23enne Salvatore Turdo e il 26enne Andrea Miceli, che inizialmente era rimasto solamente ferito. Secondo una prima ricostruzione, tutto sarebbe nato da una rissa scoppiata per futili motivi tra due gruppi di giovani davanti ad alcuni locali molto frequentati.

I due gruppi, uno monrealese e l'altro palermitano, si sono affrontati in piazza Duomo e in via Benedetto D'Aquisto, la strada dove è avvenuto il triplice delitto. Uno dei protagonisti dell'aggressione, armato di pistola, ha iniziato a sparare. A quel punto c'è stato un fuggi fuggi generale. Sul luogo della tragedia è sopraggiunto il pm di turno. I carabinieri hanno interrogato sull'accaduto le decine di persone presenti. La Procura di Palermo, guidata da Maurizio de Lucia, ha aperto una inchiesta. Gli investigatori stanno cercando ora di acquisire le immagini dei sistemi di video-sorveglianza per risalire al giovane che ha sparato.