Meteo, Sottocorona: tempo "decisamente migliorato". Solo una regione a rischio

Il miglioramento c'è stato e se ne vedono gli effetti. Paolo Sottocorona, per diffondere le ultime previsioni meteo, è partito proprio da lì: "Tempo decisamente migliorato sulle zone di nord-est e sui versanti orientali, in gran parte anche al sud", ha detto per iniziare. C'è però un'eccezione: sul Lazio si profila la possibilità "di qualche fenomeno intenso, molto localizzato nel pomeriggio", ha spiegato l'esperto nello studio di Omnibus.

Quanto al settore più occidentale, il nord-ovest, si attendono "fenomeni che, specie in Sardegna, possono essere piuttosto forti". Domani, lunedì 28 aprile, l'instabilità "si attenua" e "rimane un'ipotetica zona sulla Liguria, proprio isolatissima, in cui ci potrebbe essere qualche fenomeno", ha spiegato Sottocorona, sottolineando come al centro e al sud le piogge siano invece "deboli". Sicilia non completamente salva, ma si attende solo qualche precipitazione "moderata" e "tutto va verso una situazione un po' più tranquilla".

Ancora "qualche precipitazione debole" nella giornata di martedì, quando la pioggia toccherà le zone alpine e prealpine, la Liguria, le zone del centro-sud sul versante tirrenico. Per quel che riguarda le minime, "c'è stato qualche calo", ma è previsto un recupero nelle prossime ore.