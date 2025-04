I cardinali tornano a riunirsi. Conclave, attesa per la data d'inizio

27 aprile 2025 a

Inizia ufficialmente la grande marcia di avvicinamento all'avvio del Conclave in cui sarà eletto il successore di Papa Francesco. Lunedì mattina alle 9 i cardinali si rivedranno per una nuova congregazione generale in Vaticano. Se i primi incontri sembrano essere stati incentrati prevalentemente sull'organizzazione dei giorni successivi alla morte di Bergoglio (anche se complessivamente si sono registrati circa 70 interventi), ora si dovrebbe iniziare a entrare nel vivo delle discussioni. Primo nodo da sciogliere il giorno in cui il Conclave avrà inizio. Secondo le regole bisogna procedere obbligatoriamente entro 20 giorni dalla morte del Pontefice. Tradotto, la deadline è quella del 10 maggio, la prima data utile il 5. La sensazione è che già lunedì 28 potrebbe essere definito il giorno in cui i porporati entreranno nella Cappella Sistina. Sulla durata incertezza assoluta. C'è chi è convinto che si tratterà di un Conclave breve, il dato oggettivo è però che vi entreranno 135 cardinali elettori. Non tutti si conoscono tra loro, potrebbe per questo servire un '"supplemento" di tempo rispetto agli inizi dei Conclavi del passato. Il quorum da raggiungere, attualmente, è quello di quota 90 che potrebbe, però, abbassarsi in caso di eventuali defezioni. Infine il caso Becciu. Il cardinale sardo è determinato a esserci ed è convinto di poter rientrare nei giochi. Una convinzione che, però, a quanto filtra rischia di restare solo sua.

Prima di tornare alle trattative, i cardinali si sono recati sulla tomba di Francesco in Santa Maria Maggiore. Nel primo giorno di apertura delle visite sulla tomba di Bergoglio sono, inoltre, giunte oltre 30mila persone. Conclave breve o lungo? "Non lo so, dipenderà. C'è una atmosfera eccellente e amabile". Così il cardinale Sean Brady, arcivescovo emerito irlandese, arrivando a Santa Maria Maggiore per l'omaggio del collegio cardinalizio alla tomba di Francesco che l'arcivescovo ricorda "con grande gioia, felicità e gratitudine".