Cardinali divisi tra progressisti e conservatori, che Papa vogliono gli italiani? Il sondaggio

Salvatore Martelli 27 aprile 2025 a

a

a

Partito che vai, nuovo Papa che trovi. Gli italiani sembrano aver già deciso chi sarà per loro il nuovo Pontefice e anche in questa scelta fondamentale rimane il partito di appartenenza. Euromedia Research e Alessandra Ghisleri hanno infatti rilevato come nel nostro Paese sia sentito l’avvento del nuovo Santo Padre a pochi giorni dall’inizio del conclave. Nell’analisi condotta per La Stampa, i sondaggisti infatti hanno prima di tutto quantificato quanto sia stato alto il gradimento per Papa Francesco e il suo lungo pontificato: Jorge Mario Bergoglio è stato apprezzato indistintamente da tutti. Il 56,1% degli italiani infatti ha espresso stima per il defunto Pontefice.

Trump-Zelensky, il faccia a faccia che scuote il mondo. Meloni: "Giornata storica"

Laici, cattolici, credenti e non: tutti concordi. Apprezzamento derivato anche dal fatto che alle sue esequie fossero presenti la maggior parte dei leader della Terra. Poi la domanda delle domande: “Considerando lo scenario politico internazionale, vorrebbe che il prossimo papa fosse…”. La maggior parte vorrebbe un Pontefice in continuità con Francesco (60,6%), con picchi del 93,1% tra gli elettori di Avs e dell’83% tra quelli di Forza Italia. In controtendenza gli elettori della Lega, che vorrebbero per il 47,8% un Papa di netta rottura.