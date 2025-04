Papa Francesco, bacio al feretro: l'ultimo gesto affettuoso dell'infermiere Strappetti

Salvatore Martelli 26 aprile 2025 a

a

a

Un bacio al feretro, un ultimo gesto premuroso all’uomo al cui fianco è stato negli ultimi dodici anni. La ‘famiglia’ di Papa Francesco si stringe attorno a lui nella basilica di San Pietro per l’ultimo saluto e, Massimiliano Strappetti in testa, gli dedica l’ultimo omaggio. A pochi minuti dall’inizio della cerimonia funebre infatti Strappetti, accompagnato da quella che era la famiglia in Vaticano del pontefice, ha salutato per l’ultima volta Francesco con un gesto affettuoso che ha commosso tutti.Il segretario don Juan Cruz Villalon, don Manuel Pellizzon e don Fabio Salerno, gli aiutanti di camera Piergiorgio Zanetti e Daniele Cherubini: tutti insieme visibilmente commossi hanno baciato la bara del Santo Padre nel giorno più duro per miliardi di fedeli e per chi come loro hanno vissuto fianco a fianco con il pontefice durante il suo lungo pontificato.

CIAO FRANCESCO A San Pietro l'addio al Papa "venuto dalla fine del mondo". Stretta di mano tra Trump e von der Leyen

Un gesto prima di lasciare la basilica nei minuti antecedenti i funerali dell’uomo che hanno accompagnato per anni. Loro che abitano al Mater Ecclesiae, dove visse Benedetto XVI da Papa emerito, e che hanno voluto tributare Francesco fino all’ultimo. Tra loro spicca il fedele infermiere del Papa, Strappetti, l’uomo che “mi ha salvato la vita”, come diceva Francesco. Un uomo che era diventato negli anni assistente sanitario personale del pontefice, una nomina unica per il Vaticano che testimoniava la sua vicinanza al papa e non solo per le questioni di salute. A lui Francesco aveva detto le sue ultime parole: “Grazie per avermi riportato in piazza”.