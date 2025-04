Trump e Zelensky a Roma per il Papa: voci di un possibile bilaterale dopo i funerali

26 aprile 2025 a

a

a

Piazza San Pietro è pronta ad accogliere i giganti della Terra, che hanno raggiunto Roma per omaggiare Papa Francesco con ultimo saluto e la partecipazione alle sue solenni esequie. All'ombra del colonnato, però, si rincorrono le voci su un possibile incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky. L'agenda è strettissima e non si vuole rubare la scena al Santo Padre "venuto dalla fine del mondo", certo, ma il presidente degli Stati Uniti, arrivato nella Capitale nella tarda serata di ieri insieme alla first lady Melania, potrebbe cogliere l'occasione del viaggio-lampo in Italia per ricucire con il presidente ucraino. Al momento, l'unico impegno confermato è quello con Giorgia Meloni, che vedrà prima dell'inizio dei funerali. L'inquilino della Casa Bianca, tuttavia, ha lasciato ben sperare con un messaggio affidato al social Truth, dove ha scritto che sarà "una buona giornata di colloqui e incontri con Russia e Ucraina".

Alta tensione a Milano. La trattativa Anpi-centri sociali e gli attacchi a Segre e Brigata ebraica

Volodymyr Zelensky, dopo l'incertezza della vigilia sulla sua presenza, è arrivato nella Capitale. Una notizia, questa, che ha rinfocolato l'ipotesi di un nuovo e si spera foriero di convergenze scambio di vedute tra i due leader. A Fiumicino Trump ha spiegato che farà incontri brevi, visto che la sua permanenza sarà veloce e durerà solamente 16 ore. "Francamente è un po' irrispettoso avere degli incontri quando si è al funerale di un Papa, dicono. Ma parlerò con alcune persone, vedrò molta gente", ha dichiarato dopo l'atterraggio. Ma non è impossibile che i due leader abbiano intenzione di lasciare il segno nel giorno dell'ultimo saluto al Pontefice che si è sempre battuto per la pace. Se questo scenario dovesse tramutarsi in realtà (dopo lo scontro in mondovisione che si è consumato alla Casa Bianca), l'Italia verrebbe ricordata per l'ennesima impresa riuscita. D'altronde la premier Giorgia Meloni, volata a Washington per incontrare il presidente Usa, si è dimostrata capace di mediare e di lavorare concretamente per tenere unite le due sponde dell'Atlantico e si farebbe così un altro passo verso il cessate il fuoco.