Papa Francesco, come sarà il funerale: le tre "fasi" con 220 cardinali, il corteo e la sepoltura

Sono stati circa 250 mila i fedeli che hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco dalle 11 di mercoledì mattina alle 19 di venerdì sera. Un flusso continuo che si è interrotto solo a pochi minuti dalla chiusura della Basilica di San Pietro che, in questi giorni, è stata aperta a oltranza per accogliere tutte le persone che hanno voluto tributare un ultimo omaggio al Pontefice. Dalle 20 si è tenuto, in forma privata, il rito della chiusura della bara, durante il quale viene posto un velo di seta bianca a coprire il volto del Papa. All'interno della bara vengono inserite una borsa con le monete coniate durante il suo pontificato, delle medaglie d'argento e di bronzo a simboleggiare gli anni di servizio. Inoltre viene posto un tubo di metallo contenente il Rogito, redatto dal maestro delle cerimonie, nel quale si racconta la vita del Papa. È quanto prevede l'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis. Il rito si svolge alla presenza del cardinale Camerlengo, Kevin Farrell. Presenti, tra gli altri, l'arciprete della Basilica di San Pietro, il cardinale Mauro Gambetti, il cardinale già segretario di Stato, Pietro Parolin, il vicario per la Diocesi di Roma Baldo Reina, il sostituto alla Segreteria di Stato, monsignor Edgar Pena Parra, l'Elemosiniere di Sua Santità, il cardinale Konrad Krajewski e i familiari del defunto.

Saranno invece tre le tappe principali dell'ultimo viaggio di Papa Francesco: i funerali, il corteo funebre e la sepoltura. Le esequie si terranno in Piazza San Pietro, con inizio alle ore 10. La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio. Concelebreranno 220 cardinali e 750 tra vescovi e sacerdoti. La durata della cerimonia sarà di circa un'ora e 30 minuti. La bara di legno e zinco, sigillata questa sera, verrà collocata sul sagrato antistante la Basilica, davanti all'altare. Con le esequie cominciano i Novendiali, dal latino Novem Dies, ossia il periodo liturgico di nove giorni consecutivi dedicato alla celebrazione di messe in suffragio del Papa. Al termine della celebrazione eucaristica avranno luogo l'Ultima commendatio e la Valedictio, presieduti dal cardinale Baldassare Reina, vicario Generale per la diocesi di Roma e da Youssef Absi Patriarca di Antiochia dei greco-melchiti. A seguire la supplica della Chiesa di Roma quella delle Chiese Orientali.

Al termine dei funerali, dalle 11.30 in poi, il feretro si muoverà verso la Basilica Papale di Santa Maria Maggiore, luogo scelto da Francesco per essere sepolto. Il corteo non attraverserà la Piazza, ma uscirà dall'ingresso del Perugino e seguirà poi il percorso indicato dalla Questura. Il feretro viaggerà su un veicolo che permetterà la visione della bara. Arrivata a Santa Maria Maggiore la salma sarà accolta da un gruppo di poveri, migranti, transgender e detenuti per l'ultimo saluto a Papa Francesco. La tumulazione sarà presieduta dal cardinale Camerlengo Kevin Farrell, che si occuperà degli affari correnti fino all'elezione del nuovo pontefice. Il rito si svolgerà in forma privata. In serata è stato poi diffuso dalla Sala Stampa vaticana il testo del rogito del Pio Transito che conclude la biografia di Bergoglio con queste parole: «Francesco ha lasciato a tutti una testimonianza mirabile di umanità, di vita santa e di paternità universale»