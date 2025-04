Roma si blocca in attesa dei funerali di Papa Francesco. Quanto durerà il corteo funebre

25 aprile 2025 a

Città eterna blindata ma anche paralizzata da venerdì pomeriggio. Deviazioni, parcheggi e spazi di sosta interdetti, dalla periferia al centro, per permettere agli oltre 1.500 bus turistici, in arrivo per le esequie di Papa Francesco, di far scendere i pellegrini intorno agli snodi ferroviari e delle linee delle metropolitane, renderanno la vita complicata ai romani per qualche ora, fino al pomeriggio di sabato. Sirene delle scorte delle delegazioni che stridono per il centro città e il suono dei fischietti degli oltre mille agenti della polizia locale di Roma Capitale, che gestiscono il traffico, hanno risuonato per tutta la città. Con la giornata di venerdì 25, il numero di visitatori che hanno reso omaggio a Papa Bergoglio, ha raggiunto quota 250mila, di cui 75mila solo nella mattinata di venerdì 25. Presa d'assalto anche la stazione Termini, che in poche ore ha gestito il transito e l'arrivo, secondo una stima della polizia ferroviaria del compartimento del Lazio, di 800mila viaggiatori, 300mila in più rispetto alla media.

Ma a rendere più complesso e impegnativo il lavoro degli oltre 4mila tra donne e uomini delle forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Penitenziaria, Municipale, Vigili del Fuoco) e dei circa 4.000 volontari della Protezione civile, sarà il percorso funebre, che il feretro seguirà dopo i funerali a San Pietro, quando verrà trasportato, a passa d'uomo, fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, sul punto ha spiegato, al termine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, che si è tenuto in prefettura: "Il corteo funebre del Santo Padre, di poche auto con alcuni cardinali e qualche parente, procederà a passo d'uomo per permettere a tutti di dare l'ultimo saluto. Abbiamo calcolato che per arrivare a Santa Maria Maggiore impiegherà poco più un'ora procedendo tra i 5 e i 10 chilometri all'ora. Confidiamo nella collaborazione e compostezza dei cittadini, come avvenuto in questi giorni". Il sindaco, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: "C'è stato un afflusso molto significativo a San Pietro. Credo che complessivamente si supereranno le 170mila persone. E' stato un afflusso senza sosta, al massimo della capienza. Ci aspettiamo che proseguirà anche nei prossimi giorni a Santa Maria Maggiore che da domenica 27 aprile sarà aperta per consentire di rendere omaggio. Sabato sarà una giornata molto intensa, in parallelo c'è anche il Giubileo degli adolescenti. Per l'occasione abbiamo allestito anche alcune tende a Centocelle".