Papa Francesco, anche Joe Biden ai funerali. E per Trump a Villa Taverna scatta la "green zone"

Non solo Donald Trump, sabato a Roma ai funerali di Papa Francesco ci sarà anche l'ex presidente Joe Biden. Biden, secondo presidente degli Stati Uniti cattolico dopo John FitzGerald Kennedy, non farà parte però della delegazione ufficiale americana che parteciperà alle esequie. L'ex presidente, che era atteso in Vaticano a gennaio prima di lasciare la Casa Bianca, salvo annullare la visita a causa degli incendi in California, avrebbe manifestato da subito l'intenzione di essere presente ai funerali di Papa Francesco, che in un messaggio scritto insieme alla moglie Jill tre giorni fa dopo la notizia della morte di Bergoglio, ha definito "uno dei leader più influenti dei nostri tempi". Non risulta invece che arriveranno a Roma altri due ex vice presidenti, George W. Bush e Barack Obama.

Migliaia di fedeli e i leader del mondo sono attesi a Roma per le esequie del Pontefice. Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha firmato un'ordinanza che istituisce una vasta area cittadina denominata "Green zone", in occasione dell'arrivo di Trump a Villa Taverna, residenza dell'Ambasciatore Usa, in occasione dei funerali. L'area, secondo quanto si legge nel documento, è composta dalle seguenti strade: viale delle Belle Arti, viale Bruno Buozzi, piazza Pitagora, via Stoppani, piazza Ungheria, viale Liegi, via Salaria, via Giovanni Pacini, via Ruggiero Giovannelli, via Saverio Mercadante, via Ulisse Aldrovandi e viale delle Belle Arti.