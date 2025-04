Vaticano, il Conclave è già iniziato: 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri

23 aprile 2025 a

Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. Centotrentaquattro quelli che parteciperanno al conclave - considerati il forfait Cañizares Llovera e il cas Angelo Becciu -, che si terrà con ogni probabilità a maggio, in date ancora non definite.

Inoltre sono già oltre 2mila le richieste di accredito giunte dalle testate giornalistiche di più continenti in vista delle esequie di papa Francesco e del conclave che in seguito eleggerà il suo successore: lo ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Secondo il responsabile, alla luce di queste richieste si stanno ultimando i "preparativi tecnici" per riattivare una seconda struttura, già usata negli anni scorsi dai cronisti, situata in via dell'Ospedale, sempre nei pressi di piazza San Pietro. La sala stampa in funzione si trova invece in via della Conciliazione. La struttura di via dell'Ospedale potrebbe essere pronta, a quanto si apprende, già nel pomeriggio o domani.

"Al Conclave, come tutti i cardinali, porterò le istanze della terra che rappresento. Per la Chiesa del futuro, dovremo vedere come la penserà il nuovo Papa. Sarà molto importante ascoltare le voci dei cardinali da tutto il mondo, per capire e fare una sintesi generale", ha detto a La Stampa il patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa, tra i nomi considerati "papabili".