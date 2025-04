Conclave a maggio? Solo altre due volte nella storia per Clemente VI e Pio V

23 aprile 2025 a

Con il Conclave previsto per la prima settimana del prossimo mese, il nuovo Papa sarà eletto a maggio, il mese che la Chiesa cattolica dedica alla Madonna. E maggio nella storia ecclesiastica ha registrato due conclavi che si sono conclusi proprio in questo mese. Nel cuore della cosiddetta "cattività avignonese", con la Curia lontana da Roma, il conclave del 1342 si aprì il 5 maggio nella residenza papale in Provenza. Dopo appena due giorni, fu eletto Pierre Roger, cardinale e uomo di profonda cultura, che assunse il nome di Clemente VI. Il suo pontificato (1342-1352) fu segnato da un intenso mecenatismo, una solida politica internazionale e il controverso acquisto della città di Avignone, che diventò proprietà papale. Clemente VI fu anche il papa della Peste Nera, che scoppiò durante il suo pontificato, e si distinse per la carità e l'impegno nel proteggere gli ebrei dalle persecuzioni. Fu uno dei più rappresentativi pontefici dell'epoca avignonese.

Dopo la brevissima esperienza di Papa Leone XI (morto dopo soli 27 giorni), il secondo conclave del 1605 si aprì l'8 maggio. I cardinali impiegarono ben ventisette scrutini per giungere all'elezione del cardinale Camillo Borghese, che divenne Paolo V. Sotto il suo pontificato (1605-1621), la Chiesa visse un periodo di rinnovato potere temporale e spirituale. Paolo V fu un convinto sostenitore dell'autorità papale e commissionò importanti opere architettoniche, come la facciata della Basilica di San Pietro. Proprio grazie a lui si completò uno dei simboli universali del cattolicesimo. La sua elezione in un caldo mese di maggio segnò l'inizio di una stagione barocca di grande splendore per la Roma dei papi.