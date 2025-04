Papa Francesco, le ultime parole a Pasqua: “Grazie per avermi riportato in piazza”

22 aprile 2025 a

"Grazie per avermi riportato in piazza". Sarebbero state queste le ultime parole di Papa Francesco al suo fidato infermiere Massimiliano Strappetti. Parole che il Pontefice avrebbe pronunciato domenica dopo il bagno di folla in papamobile al termine della benedizione Urbi et Orbi di Pasqua. Il Papa, sempre secondo quanto riportato dai media vaticani, avrebbe prima chiesto a Strappetti: “Credi che possa farlo?”.

La decisione nel Cdm dopo la morte del Papa: 5 giorni di lutto nazionale

Inoltre è stato svelato che Bergoglio, prima di entrare in coma, ha salutato un'ultima volta con la mano il fedele infermiere Strappetti che gli è sempre stato accanto. Intorno alle 5.30 di lunedì mattina “le prime avvisaglie del malore, con il pronto intervento di chi vegliava su di lui. Più di un'ora dopo, fatto un gesto di saluto con la mano a Strappetti, sdraiato sul letto del suo appartamento al secondo piano di Casa Santa Marta, il Pontefice è entrato in coma. Non ha sofferto, è avvenuto tutto rapidamente, racconta chi gli era accanto in quegli ultimi momenti”. Nel frattempo è stato deciso che questa sera alle 21, sul sagrato della Basilica di Santa Maria Maggiore, si reciterà il Rosario in suffragio di Papa Francesco: la preghiera sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin.