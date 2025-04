Papa Francesco, quell'anomalia nelle campane a morto a San Pietro

Fra. Cap. 22 aprile 2025 a

a

a

È accaduto un piccolo inconveniente ieri, quando doveva essere annunciata ufficialmente la morte di Papa Francesco con le campane a morto. Nel momento in cui i “sampietrini” sono andati a spingere il famoso tasto “M12”, che è quello corrispondente appunto al meccanismo elettronico che poi muove le catene che suonano il batacchio del campanone di San Pietro, questo non ha suonato. Ci si è immediatamente accorti che la catena del campanone si era rotta: era da tanti anni che non suonava la campana di San Pietro e nessuno aveva previsto un possibile malfunzionamento. A quel punto ben cinque “sampietrini” sono saliti in cima a verificare la situazione e hanno dovuto muovere manualmente il pesantissimo batacchio - pesa più di due tonnellate - del campanone di San Pietro. È questo il motivo per cui la campana di San Pietro ha suonato a morto paradossalmente dopo quella di Santa Maria Maggiore.