Papa Francesco, anche su web e social il Vaticano è "Apostolica sedes vacans"

Papa Francesco si e spento, all'eta di 88 anni, alle 7.35 di questa mattina negli appartamenti di Casa Santa Marta. Con l'annuncio della scomparsa del Pontefice per la Chiesa cattolica è cominciato un periodo di "sede vacante". Ad accertare in modo ufficiale la morte del pontefice è stato il camerlengo, figura preposta all'amministrazione temporanea della Santa Sede durante questo periodo: si tratta del cardinale statunitense Kevin Farrell, che ha riconosciuto il corpo del papa e ne ha constatato la morte. Farrell ha informato il cardinale decano e i cardinali e poi tutta la curia. Con la morte del papa e la "sede vacante" il segretario di Stato, il cardinal Pietro Parolin, e tutti i capi dicastero decadono dal loro ufficio, tranne il cardinale camerlengo e il penitenziere maggiore, il cardinale Angelo De Donatis, che continua a esercitare le sue funzioni. Il governo ordinario della Chiesa è sospeso e vengono gestiti solo gli affari correnti. In questa fase la guida spetta al Collegio dei cardinali, che però non può introdurre innovazioni o prendere decisioni vincolanti per il futuro. E si apre l'iter che porterà con il Conclave, che potrebbe iniziare ai primi di maggio, all'elezione del nuovo Pontefice.

Il mondo piange in rete. L'analisi web e social: in quali Paesi il boom di ricerche

Il cambio di status della Santa sede ha immediate ripercussioni su web e social., Il sito del vaticano ha aggiornato la sua immagine di copertina con la dicitura Apostolica Sede Vacans. La stessa comparsa, a poche ore dalla morte di Papa Francesco, sui 6 account social Pontifex attivi su X che hanno cambiato la loro denominazione in

Apostolica Sedes Vacans. Da notare che gli account in totale hanno incrementato i follower di 138 mila nuovi iscritti. L'account Instagram invece continua a conservare il nome @franciscus ma sul profilo compare il link che dà notizia della sede vacante.