Papa Francesco, il mondo piange in rete. L'analisi web e social: in quali Paesi il boom di ricerche

Il mondo si commuove per Papa Franncesco. A registrare l’emotività della rete e dei social è l'analisi di Arcadia realizzata da Domenico Giordano. Da questa mattina, lunedì 21 aprile e fino alle ore 11.30, gli account Instagram e X di Papa Francesco stanno crescendo con nuovi follower. Più 30mila su Instagram, più 7mila su X. Le ricerche su Google iniziate dopo le prime ore mostrano i Paesi dove fino a ora si è registrato il maggior interesse: Argentina, Italia, Brasile e Colombia. Seguono Australia, Regno Unito, Stati Uniti e Indonesia.

Dal rito della "constatazione" ai funerali fino al Conclave: le tappe

Nelle conversazioni della rete invece le interazioni totali sono in poche già oltre 6 milioni (commenti, reactions e condivisioni). Tra le prime dieci emoji utilizzate dagli utenti online per commentare la notizia della morte del Papa troviamo le mani congiunte in preghiera e la faccina che piange. #PopeFrancis e #PapaFrancesco sono i due hashtag che gli utenti stanno utilizzando maggiormente per etichettare i loro post di commento. Nella ripartizione di genere la componente di utenti maschi che fino a questo momento si è ingaggiata nelle conversazioni è superiore, ma anche quella femminile è assai consistente. Sono invece 3.145.000 sono le reaction totali raccolte fino a questa mattina alle ore 12.00 dai post pubblici pubblicati su Instagram e Facebook con la parola chiave «Papa» o «Pope».