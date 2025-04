Addio a Papa Francesco, Roma annulla tutti gli eventi. Le parole del sindaco

mar. zan. 21 aprile 2025 a

Campidoglio in lutto per la morte di Papa Francesco. In segno di rispetto e cordoglio il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi pubblici di Roma Capitale previsti per oggi e domani. Si ferma quindi anche la tradizionale parata del Natale di Roma, che questa mattina avrebbe dovuto percorrere le vie del centro storico.

"Provo un profondo dolore per la scomparsa di Papa Francesco - ha scritto il sindaco, Roberto Gualtieri, con un post su X - Roma, l'Italia e il mondo piangono un uomo straordinario, un pastore umile e coraggioso che ha saputo parlare al cuore di tutti. Papa Francesco ha segnato un'epoca con il suo esempio di semplicità, il suo infaticabile impegno per la pace, la vicinanza e l'amore per gli ultimi, la cura per il creato. Il suo magistero e il suo esempio resteranno vivi per sempre"

"Ci stringiamo con affetto alla Chiesa e a tutti coloro che hanno trovato in lui una guida e un punto di riferimento - continua il primo cittadino - Roma, la città che ha amato profondamente e in cui è stato "Vescovo tra la gente", lo ricorderà sempre con immensa gratitudine e con un affetto sincero. Nel nostro cuore resterà la sua voce, il sorriso paziente, la forza quieta delle sue parole. A chi resta - conclude Gualtieri - il compito di custodirne l'eredità più preziosa: uno sguardo sul mondo fatto di misericordia, ascolto e tenerezza'".

Anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha espresso il proprio dolore per la morte del Pontefice. "Mi unisco al cordoglio della Chiesa e del mondo intero per la scomparsa del Santo Padre. Nel mio percorso alla guida della Croce Rossa - commenta Rocca - ho avuto il privilegio di incontrarlo più volte, insieme a migliaia di volontari. In ogni occasione, abbiamo riconosciuto la sua straordinaria umanità, la capacità di ascolto e la forza della sua vicinanza agli ultimi. Anche da presidente della Regione Lazio ho avuto l’onore di ricevere i suoi consigli, in particolare sull’organizzazione del Giubileo, un evento a cui teneva profondamente e che oggi ci unisce in un dolore comune.

Ricordo con emozione il nostro ultimo incontro: mi disse di non perdere mai il buon umore, nemmeno nei momenti più difficili. Un insegnamento che porterò sempre con me".

"Con profondo rispetto e sincera commozione partecipo al cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco - commenta l'assessore capitolino al Patrimonio, Tobia Zevi - un uomo che ha saputo parlare al mondo con un linguaggio universale, capace di unire credenti e non credenti attorno ai valori della giustizia, della pace e della fraternità. La sua voce, spesso controcorrente, è stata guida e conforto per milioni di persone - aggiunge - ha incarnato la fatica del dialogo, ma anche l'ambizione di una Chiesa che abbraccia i margini. Lascia un vuoto immenso nella coscienza collettiva dell'umanità".