Meteo, buone notizie da Sottocorona: "Cambiamento di rotta" e Pasquetta salva

Il quadro meteorologico tracciato nei giorni scorsi lasciava dedurre l'arrivo di una Pasquetta all'insegna dell’instabilità. Anzi, come ha ricordato Paolo Sottocorona, la previsione era "decisamente brutta". Per fortuna, però, "c'è stato un cambiamento di rotta". Oggi, lunedì 21 aprile, "le nuvole ci sono, ma i fenomeni, che hanno colpito soprattutto la Sardegna e l'Appennino centro-settentrionale, non sono particolarmente intensi". Domani, martedì 22 aprile, l'instabilità del pomeriggio "si estenderà dall'Emilia-Romagna alla Campania e la Puglia", ma si tratterà di "fenomeni isolati".

Mercoledì 23 aprile, poi, i fenomeni del pomeriggio aumenteranno e "si presenteranno anche al nord", ha spiegato il meteorologo, definendo il tempo "instabile ma soltanto nel pomeriggio". I venti attesi per la giornata di oggi, in cui quasi tutti punteranno a trascorrere una buona manciata di ore all'aria aperta, saranno "in prevalenza deboli". Quanto alle temperature massime, "c'è questo colore giallo carico, quasi arancione e cioè temperature decisamente superiori ai 20 gradi", ha aggiunto Sottocorona indicando la mappa collocata nello studio di Omnibus.