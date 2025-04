Papa Francesco si affaccia per l'Urbi et Orbi. Poi scende in piazza tra i fedeli

20 aprile 2025 a

Un Papa convalescente, dopo un ricovero di 38 giorni al Gemelli per una polmonite bilaterale, ha riservato diverse sorprese. E dopo avere mantenuto fede al desiderio di affacciarsi dalla loggia delle benedizioni per l'Urbi et Orbi di Pasqua, è sceso in piazza a bordo della papamobile per un bagno di folla tra i fedeli. Bergoglio è senza naselli per l'ossigeno e non si risparmia malgrado le raccomandazioni mediche. Il Papa, per la prima volta in papamobile dopo il ricovero, pure nella fragilità del momento ancora di convalescenza, ha voluto fare sentire la sua vicinanza alle migliaia di fedeli tornando sull'auto scoperta. Ad un certo punto fa fermare l'auto per salutare un neonato.

Durante la benedizione Urbi et orbi il pensiero del Papa ''va alla popolazione e in modo particolare alla comunità cristiana di Gaza, dove il terribile conflitto continua a generare morte e distruzione e a provocare una drammatica e ignobile situazione umanitaria''. Bergoglio, nel messaggio pasquale con la benedizione Urbi et Orbi fa quindi ''appello alle parti belligeranti: cessate il fuoco, si liberino gli ostaggi e si presti aiuto alla gente, che ha fame e che aspira ad un futuro di pace!''. Il passaggio e' stato applaudito dalla Piazza.