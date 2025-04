Pasqua, Papa Bergoglio vuole esserci a piazza San Pietro: "Saluto ai fedeli"

19 aprile 2025 a

a

a

Una ricorrenza importantissima per la cristianità, come la Pasqua, nell'anno del Giubileo. E così Papa Francesco "ha espresso il desiderio di essere presente domani, per la benedizione Urbi et Orbi", rende noto - come riporta anche il Sir (Servizio informazione religiosa) - la Sala Stampa della Santa Sede. E lo conferma, per il momento, l'Ordine di servizio emanato dall'Ufficio per le celebrazioni liturgiche pontificie.

Su delega del Santo Padre, la messa di domani sarà presieduta alle 10.30 in piazza San Pietro dal card. Angelo Comastri, vicario generale emerito del Papa per la Città del Vaticano e per le ville pontificie di Castel Gandolfo, arciprete emerito della basilica di San Pietro in Vaticano e presidente emerito della Fabbrica di San Pietro. Ovviamente la presenza del Pontefice dipenderà dalle sue condizioni di salute e anche dal meteo. Francesco infatti vorrebbe anche salutare i fedeli. Dalle sue dimissioni dal Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato oltre un mese per una polmonite bilaterale, Papa Bergoglio non ha lesinato sorprese ai fedeli con "apparizioni" in piazza San Pietro e alla Basilica di Santa Maria Maggiore. E non vorrebbe mancare l'appuntamento della Pasqua.