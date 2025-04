Meteo, peggioramento "molto forte". Sottocorona: quali sono le regioni nel mirino

17 aprile 2025 a

È proprio nella settimana di Pasqua che torna il maltempo. Paolo Sottocorona, indicando i punti in cui l'instabilità si farà sentire di più, parte proprio dal peggioramento "molto forte" che sta interessando gran parte dell'Italia e, in diretta dallo studio di Omnibus, diffonde le ultime previsioni. Un cambio di passo, quello già riscontrabile nella giornata di oggi, che riguarda soprattutto le zone di nord-ovest, ma "precipitazioni abbondantissime" prendono anche parte del nord-est, Liguria, Toscana.

"Dove scatta l'allerta". Sottocorona: durerà due giorni

Notizie di simile contenuto per il versante tirrenico, che è "colpito di più di quello adriatico, che invece resta riparato dall'Appennino". Piogge "significative" previste anche in Sardegna, "un po' meno al sud", spiega il meteorologo. Domani, venerdì 18 aprile, "c'è un miglioramento a nord-ovest". Fenomeni che saranno tuttavia ancora presenti "sulle zone di nord-est e su quelle interne del centro", continua Sottocorona. Le piogge, per fortuna, saranno "moderate".

Sabato, poi, la conferma che "il miglioramento c'è". Soprattutto al centro e al sud. "Ancora qualche pioggia più consistente sulle zone di nord ovest", specifica l'esperto. Quanto alle temperature minime di questa mattina, saranno "ancora relativamente alte per effetto dei venti inizialmente meridionali", conclude Sottocorona.