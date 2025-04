Meteo Giuliacci, "rischio concreto". Pioggia e temporali: cosa si teme per Pasqua

16 aprile 2025 a

Piogge e temporali potrebbero rovinare il weekend di Pasqua. Il rischio è "concreto". A dirlo è il team di meteogiuliacci.it , che nell'ultimo articolo pubblicato mette in guardia soprattutto le regioni settentrionali e tirreniche per un vicino peggioramento. Per la giornata di sabato 19 aprile, in realtà, si profila "un miglioramento". Il motivo? L’indebolimento "dell’azione ciclonica". Una stabilità momentanea, questa, che sarà evidente sulle regioni meridionali, sulle due Isole Maggiori e su quasi tutto il Centro.

Sottocorona: "Maltempo critico". E spunta la previsione su Pasquetta

Per quanto riguarda le temperature, "possiamo dire che saranno piacevoli e faranno assaporare la stagione primaverile", spiegano i meteorologi. Diverso il quadro tracciato per i fenomeni locali "sulle regioni settentrionali ma soprattutto sull’alta Pianura Padana, sulle Alpi e sulle Prealpi". Nella domenica di Pasqua, poi, la vera inversione di rotta.

Piogge abbondanti e situazioni critiche: dove si rischia di più per il maltempo

È atteso "un peggioramento con una perturbazione che raggiungerà la nostra penisola. Il Nord-Ovest, la Sardegna e la Toscana saranno le prime zone a essere colpite con pioggia e temporali. Sul resto del Nord i fenomeni si estenderanno dal pomeriggio e serata", dicono gli esperti. Fenomeni che saranno però "contenuti". Per le regioni meridionali e su parte del Centro, invece, "si avrà maggiore stabilità con solo qualche nuvola sparsa", concludono.