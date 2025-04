MeteoGiuliacci, piogge abbondanti e situazioni critiche: dove si rischia di più per il maltempo

15 aprile 2025 a

Ci sarà una tregua dal maltempo sull’Italia nei prossimi giorni? A rispondere sono gli esperti di MeteoGiuliacci, che non lasciano tante speranze con le loro previsioni del tempo: “Continua la fase di maltempo atlantico sul nostro Paese, e nella parte centrale della settimana non si possono escludere situazioni critiche create da piogge di grande abbondanza. Per le giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 aprile i modelli descrivono una situazione di diffuso maltempo soprattutto al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, con piogge a tratti intense e localmente particolarmente abbondanti. In alcune regioni del Paese non si possono escludere violenti nubifragi e improvvisi allagamenti”.

Il focus meteo del sito meteogiuliacci.it racconta poi quali sono le zone più a rischio per colpa delle intense piogge: “Mercoledì 16 aprile le piogge più intense e insistenti si concentreranno al Nordovest, Toscana e Sardegna; situazione simile giovedì 17 aprile, con gli accumuli più alti al Nordovest e Venezie. In appena 48 ore in alcune regioni cadrà davvero tanta pioggia, con il rischio di ingrossare ben oltre il livello di guardia i corsi d'acqua. Quali le regioni che rischiano di più? Le quantità di pioggia più elevate sono attese in Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e Sardegna: in queste regioni infatti si oltrepasseranno in modo diffuso gli 80 millimetri, con picchi diffusi oltre 100 millimetri, in alcuni casi anche fino a 150-160 millimetri”. Preparate gli ombrelli e prestate attenzione.