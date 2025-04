Meteo, Sottocorona: "Maltempo critico". E spunta la previsione su Pasquetta

15 aprile 2025 a

Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7: cosa ci aspetta martedì 15 aprile fino a Pasqua e a Pasquetta? Il meteorologo invita a non illudersi ma sembra proprio che "il peggio sia passato", abbiamo precipitazioni anche intense al nord e al centro ma la situazione sembra in miglioramento. Per la giornata di oggi sono attese "comunque precipitazioni significative, su nord-est e nord-ovest localmente anche molto forti, ma qualche rinforzo c'è anche sull'Appennino centro-meridionale", spiega Sottocorona. Sul resto d'Italia tempo grigio e poche piogge.

Meteo, brutta sorpresa di Pasqua: "Maltempo intenso", i giorni peggiori

Mercoledì 16 aprile "si ricomincia", prché "sul nord-est, al centro e al sud abbiamo pochi fenomeni", ma quelli che si affacciano nuovamente da ovest - su Sardegna, Piemonte e Val d'Aosta - "indicano precipitazioni abbondantissime, quindi 80, 90, 100 millimetri, forse anche qualcosa di più nelle 24 ore". Stesso copione giovedì 17 aprile con "fenomeni ancora intensissimi" per "48 ore di maltempo forte sulle zone di nord-ovest" e una situazione critica per quei territori. Nel corso delle previsioni del tempo, il meteorologo dà un'anticipazione per lunedì prossimo, il giorno di Pasquetta, dove - al momento - sono previste precipitazioni al centro-nord - in particolare nelle zone interne di Lazio e Toscana e al nordovest - e una situazione più tranquilla al sud.