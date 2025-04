Garlasco, "Sempio non ha un alibi". Cosa non torna nella versione del padre

14 aprile 2025 a

L'alibi di Andrea Sempio "sono io". Le dichiarazioni del padre del nuovo indagato per il delitto di Garlasco, per il quale è in carcere con una condanna definitiva Alberto Stasi, fatte a Quarto Grado finiscono sotto la lente di commentatori e giornalisti a Zona Bianca, su Rete 4. L'amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa in casa il 13 agosto 2007, quella mattina era andato a Vigevano, ribadisce il padre. "Quella mattina lì ci siamo svegliati, adesso l'orario è sette e mezzo, otto, adesso non mi ricordo bene. Lui era in casa con me, arriva a casa mia moglie e lui si prende la macchina e va a Vigevano, va in biblioteca. Poi è tornato a Garlasco ed è venuto dalla nonna, in questa casa", aveva detto Giuseppe Sempio a Quarto Grado. "Viene qua - prosegue - sta qua un po', poi viene a casa. Usciamo dal vicolo e giriamo a sinistra, che è la strada che va verso i Poggi. Dunque, arriviamo lì, davanti ai Poggi ci sono le transenne, c'erano i carabinieri, un po' di casino, no?". Andrea a quel punto va a vedere e "torna di corsa, e insomma mi ha detto: guarda è successo questo. Dicono che c'è una ragazza ammazzata".

Sempio come noto è amico del fratello della vittima e il suo Dna sarebbe sulle unghie di Chiara. A Zona Bianca si commentano le parole del genitore. E le altre evidenze, come il ticket del parcheggio conservato per più di un anno che proverebbe il viaggio a Vigevano. "L'unica cosa che posso dire è che se avvenisse un delitto vicino a casa mia io probabilmente non ci penserei di tenere il fogliettino del parcheggio di mio figlio per 14 mesi, ma detto questo la domanda chiave" è quella che è stata fatta nell'intervista al padre di Sempio, ossia: "Lei è consapevole di essere l'alibi di suo figlio?", afferma Umberto Brindani, direttore di Gente. "Perché è quello che io ripeto dal primo giorno in cui è stato indagato. Sempio non ha l'alibi - afferma il giornalista - perché l'alibi glielo danno i genitori, allora quanto vale l'alibi dei genitori?".