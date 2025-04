Simba La Rue arrestato in Spagna: era fuggito dopo la condanna per la sparatoria

12 aprile 2025 a

Mohamed Lamine Saida, meglio conosciuto come Simba La Rue, è stato arrestato a Barcellona, in Spagna, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene per due condanne definitive a suo carico. La prima, a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, vicino a corso Como, nella movida milanese. La seconda, a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per la cosiddetta "faida tra trapper". L'estradizione del trapper è attesa nei prossimi giorni: sconterà il cumulo delle condanne definitive in Italia.

Il 22enne, nei cui confronti lo scorso 10 marzo è diventata definitiva la condanna a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria di corso Como del 3-4 luglio 2022 assieme al trapper Baby Gang (2 anni e 9 mesi), è destinatario di un cumulo pene per rissa, rapina a mano armata in concorso, lesioni personali in concorso aggravate dall'uso delle armi, detenzione illegale e porto abusivo di armi. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della Compagnia Duomo fanno sapere che l'artista si era reso "irreperibile", dopo la sentenza della Cassazione, dalla propria abitazione di Merone, in provincia di Como, nonostante fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale.

L'arresto, coordinato dal sostituto procuratore generale di Milano Giuseppe De Benedetto, è stato eseguito dal 22esimo Gruppo Criminalità Organizzata dell'Unidad De Droga Y Crimen Organizado di Barcellona. Simba La Rue è stato localizzato dai carabinieri di Milano a Castelldefels, nei dintorni di Barcellona. Individuati anche alcuni "fiancheggiatori" della fuga del trapper. È stato portato in carcere in Spagna in attesa di estradizione.