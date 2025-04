Stefano D'Orazio, Francesca Michelon "è sua figlia": che succede al testamento

10 aprile 2025 a

Colpo di scena a quattro anni e mezzo dalla morte di Stefano D'Orazio. Francesca Michelon, la 40enne mai riconosciuta in vita dal mitico batterista dei Pooh (scomparso nel 2020 per le conseguenze del Covid), è senza dubbi sua figlia. A stabilirlo sono stati i giudici del Tribunale di Roma dopo aver ricevuto i risultati delle analisi sui reperti biologici conservati nelle strutture ospedaliere in cui il musicista è stato ricoverato. Si conclude così una lunga battaglia giudiziaria che avrà una coda: alla donna, infatti, spetterà anche una fetta della eredità che D'Orazio ha lasciato alla moglie Tiziana Giardoni.

La paternità di D'Orazio è stata confermata grazie a una perizia medico-legale: il test del Dna ha fornito un risultato inequivocabile. D’Orazio in vita non aveva mai riconosciuto Michelon. La figlia Francesca era nata dalla relazione con Oriana Bolletta, a sua volta sposata con Diego Michelon. Da ieri, 9 aprile, la donna potrà anche assumere il cognome del padre biologico. Nel corso del processo aveva testimoniato anche l’ex compagna di D’Orazio e di Red Canzian, citata dal Corriere della Sera: "Stefano anni prima mi disse che Diego Michelon gli aveva detto di sapere che la figlia Francesca, che lui aveva riconosciuto, non era sua figlia biologica ma la figlia biologica di Stefano".