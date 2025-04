Meteo, Sottocorona: oggi tempo stabile, poi "il peggioramento". La data da segnare

11 aprile 2025 a

a

a

Quella di oggi sarà una giornata all'insegna della stabilità. Il motivo? L'assenza di nuvole. Non si può dire lo stesso, però, del "prossimo futuro". Paolo Sottocorona, a Omnibus, dà il buongiorno ai telespettatori con le ultime previsioni meteo. "Le nuvole mancano oggi sull'Italia, ma non vi preoccupate perché non mancheranno nel prossimo futuro. Nessuna precipitazione prevista oggi, un po' di grigio, tempo stabile, cielo sereno durante la notte, formazione di qualche nebbia", anticipa in maniera sintetica. Già domani un piccolo cambio di passo.

È atteso "un aumento della nuvolosità al centro e al sud", ma "senza piogge". Le precipitazioni "cominciano a interessare le zone del nord. Sulla parte occidentale localmente moderate". Piogge, queste, che in zona alpina "diventano nevicate". Nulla di buono per la giornata di domenica, quando il peggioramento "si estende a gran parte del nord e scende anche verso almeno metà del centro". I fenomeni saranno "forti soltanto sulla Corsica", mentre sul resto dell'Italia rimarrà "il grigio".

Quanto alle temperature minime di questa mattina, si nota "già qualche recupero": in alcune zone saranno "superiori ai 10°C", in altre "si resta al di sotto dei 10°C ma di poco", spiega l'esperto indicando la mappa in studio. La tendenza nelle prossime 24 ore anticipa "qualche leggero aumento al nord e al sud e qualche leggera diminuzione al centro", conclude Sottocorona.