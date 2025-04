Mark Samson, il dettaglio inquietante con un'altra donna dopo l'omicidio di Ilaria Sula

Alice Antico 10 aprile 2025 a

La storia di Mark Samson e Ilaria Sula è un caso che ha scosso profondamente l’opinione pubblica, soprattutto per le evidenti capacità di manipolazione e inganno di Samson, che sembrava normale e tranquillo come individuo, ma che in realtà nascondeva una personalità pericolosa. Si è scoperto, peraltro, che tutta l’esistenza di Mark era basata su menzogne: ad esempio, aveva detto che i suoi genitori erano i proprietari di una palestra, quando in realtà il padre faceva le pulizie. Mark chattava continuamente con altre ragazze oltre Ilaria, e lo aveva fatto anche dopo il delitto, senza mostrare alcun segno di rimorso o turbamento: un tratto della personalità, ed un gesto, così inquietante che ha lasciato il pubblico di stucco.

Nello specifico, una di queste ha rilasciato un’intervista. Prima e dopo aver commesso il tragico femminicidio di Ilaria Sula a Roma, Mark Samson aveva cercato di incontrare questa ragazza conosciuta sui social: il 22 marzo, iscrivendosi su una pagina Instagram, l’aveva contattata e ha continuato a inviarle messaggi anche dopo il delitto del 26 marzo. Lei ha raccontato la sua versione dei fatti a ‘Fanpage’: “Sarei potuta salire su quella macchina dove lui ha trasportato il cadavere dell’ex fidanzata. Non ci posso pensare”, ha esordito scioccata. L’approccio di Samson è stato descritto come ‘tranquillo e disinvolto’. “Premessa: non sono un uomo squallido, sono molto chill. Sto passando un po’ un periodo di schifo. Ti va di fare due chiacchiere? Senza impegno, tranqui”, le scriveva lui.

Una personalità che si rivela sempre più inquietante, quella di Samson, capace di uccidere la sua ex fidanzata e poi andare a mangiare una piadina con la migliore amica di Ilaria, Maria Sofia. Quest’ultima, dal canto suo, ha raccontato che Samson le aveva scritto per parlare delle sue preoccupazioni con Ilaria, mostrandosi tranquillo e apparentemente preoccupato. Tuttavia, mentre Maria Sofia pensava che Ilaria fosse solo "scomparsa", in realtà era già stata uccisa da ore.