Vacanze in Albania, dove andare e cosa vedere: itinerario tra mare, natura e città storiche

09 aprile 2025 a

a

a

L’Albania è una meta estiva fantastica per le proprie vacanze e ancora relativamente poco battuta rispetto ad altre destinazioni del Mediterraneo. I prezzi ancora bassi nonostante il turismo sia in crescita costante e la vicinanza all'Italia possono essere requisiti decisivi per scegliere il Paese adriatico rispetto a soluzioni più tradizionali come Spagna, Croazia e Grecia. L'Albania offre spiagge incredibili, natura selvaggia, borghi storici. Ma dove andare? Quali tappe inserire nel proprio viaggio? Andiamo con ordine. Ecco cosa vedere in una vacanza estiva in Albania:

1. Riviera Albanese (Costa Ionica). Una vera perla per gli amanti del mare.

Ksamil – Piccolo paradiso vicino a Saranda, con spiagge bianche e acque cristalline tipo Caraibi. Perfetto anche per escursioni al Parco Nazionale di Butrinto. Saranda – Città vivace, con vita notturna, ristoranti e una bellissima passeggiata sul mare. Himara – Più tranquilla di Saranda, ma con alcune delle spiagge più belle (Gjipe, Livadhi, Jale). Dhermi – Perfetta per giovani e amanti della musica: ci sono spesso beach party e festival.

2. Valbona e Theth (Alpi Albanesi). Ideale se ami la montagna e il trekking.

Il trekking Theth–Valbona Pass è uno dei più spettacolari dei Balcani. Natura incontaminata, villaggi pittoreschi e ospitalità locale autentica.

3. Berat e Gjirokastër (città UNESCO). Per chi cerca storia, cultura e architettura.

Berat – La “città delle mille finestre”, con case ottomane e un castello abitato. Gjirokastër – Case in pietra, atmosfera da fiaba e un castello con vista incredibile.

4. Lago di Scutari (Shkodra) Nel nord, al confine con il Montenegro.

Ottimo per gite in barca, birdwatching e relax. La città di Shkodra ha una bella atmosfera culturale e artistica.

5. Durazzo e Vlora. Più urbanizzate, ma comode e ben collegate.

Durazzo – Spiagge ampie, locali, ristoranti e anche resti romani (anfiteatro). Vlora – Porta d’accesso alla Riviera, e punto in cui si incontrano Adriatico e Ionio.

Bonus:

Apollonia – Sito archeologico affascinante con resti dell’antica città greco-romana. Blue Eye (Syri i Kaltër) – Sorgente naturale spettacolare, acqua blu intenso e ghiacciata.

Ci sono soluzioni turistiche di tutti i tipi. Pacchetti all inclusive nelle mete più frequentate. Oppure è possibile organizzare un viaggio più avventuroso volo + auto. Vediamo ora un itinerario turistico che includa alcune delle tappe suggerite, ovviamente da customizzare in base alle proprie necessità di viaggio e ai propri gusti. Come detto l'Albania è la meta perfetta per un’estate diversa, tra spiagge paradisiache, villaggi di pietra e panorami mozzafiato. Ancora poco esplorata dal turismo di massa, questa perla dei Balcani offre un mix incredibile di natura selvaggia, cultura antica e ospitalità genuina. Con un’auto a noleggio da Tirana, hai tutta la libertà per scoprire il meglio che il paese ha da offrire. Ecco un itinerario on the road di 10 giorni che unisce il meglio della costa, delle montagne e delle città storiche.

Viaggi last minute senza passaporto: la nuova tendenza europea

Itinerario di 10 giorni in Albania

Giorno 1 – Benvenuti a Tirana

La capitale albanese è una città piena di contrasti e sorprese. Dopo l’arrivo in aeroporto e il ritiro dell’auto, immergiti nel cuore pulsante di Tirana: Piazza Skanderbeg, il Museo Storico Nazionale con il suo imponente mosaico socialista, e il bunker-museo Bunk’Art 2, che racconta l’oscuro passato del regime comunista. Per cena? Il quartiere di Blloku, un tempo riservato alla nomenklatura, oggi è pieno di locali alla moda e atmosfera creativa.

Giorno 2 – Verso la città delle mille finestre: Berat

Dopo circa due ore di viaggio, arriverai a Berat, una delle città più affascinanti dei Balcani e Patrimonio UNESCO. Le sue case ottomane bianche si arrampicano lungo il fianco della collina, dando l’impressione di un mosaico vivente.

Non perderti il castello (ancora abitato!), il quartiere storico di Mangalem, e una degustazione in una cantina vinicola locale.

Giorno 3 – Apollonia e arrivo al mare: Vlora

Lungo il tragitto verso la costa, fermati al sito archeologico di Apollonia, antica città greco-romana immersa nella campagna.

Arrivato a Vlora, goditi una passeggiata sul lungomare dove si incontrano Adriatico e Ionio. È il punto di partenza perfetto per esplorare la Riviera Albanese.

Giorno 4 – Inizia la magia della Riviera: Dhermi

Attraversa il panoramico Passo di Llogara (fermati a scattare foto!) e scendi verso Dhermi, una delle perle della Riviera Ionica. Spiagge di ciottoli bianchi, mare trasparente, e un mix perfetto tra relax e vita notturna. Le vicine spiagge di Palasa e Drymades sono da non perdere.

Giorno 5 – Esplorazioni da cartolina: Himara e Gjipe

Prosegui verso Himara, piccolo centro costiero con un castello panoramico e acque cristalline.

Dedica il pomeriggio a raggiungere la spettacolare spiaggia di Gjipe, incastonata tra due canyon: puoi arrivarci a piedi (30 min di trekking) o via mare.

Se sei avventuroso, puoi anche dormire in tenda o glamping sotto le stelle.

Giorno 6 – Direzione sud: Saranda e Ksamil

Scendendo ancora, passa per Porto Palermo (castello in mezzo al mare), poi raggiungi la vivace Saranda. Dopo pranzo, relax assoluto nelle spiagge caraibiche di Ksamil, tra le più belle del Mediterraneo.

Giorno 7 – Tra archeologia e natura: Butrinto e Blue Eye

Mattina dedicata alla visita del parco archeologico di Butrinto, sito UNESCO immerso nella laguna.

Nel pomeriggio, fai un tuffo nella freschissima sorgente del Blue Eye (Syri i Kaltër): un'esplosione di acqua azzurra che sgorga da una profondità misteriosa.

Giorno 8 – Gjirokastër: la città di pietra

Lascia il mare per raggiungere Gjirokastër, città dall’anima ottomana e dalla bellezza austera. Esplora il castello, la casa-museo dello scrittore Ismail Kadare, e il bazar storico.

Un salto nel tempo tra pietra, storia e cultura.

Giorno 9 – Rientro a Tirana

Torna verso Tirana attraversando l’entroterra albanese, tra vallate e villaggi autentici.

È il momento perfetto per un po’ di shopping, una cena tipica e una passeggiata finale nella capitale.

Giorno 10 – Si torna a casa

Restituzione dell’auto e volo di ritorno. Con una promessa: l’Albania non sarà una meta qualunque, ma un posto che ti resterà nel cuore.

D'accordo, ma cosa c'è da sapere?

Qualche consiglio pratico per organizzare il proprio viaggio in Albania. Quando andare: da giugno a settembre per il mare; maggio e settembre sono ottimi per evitare la folla. Strade: in buone condizioni lungo le rotte principali; guida con prudenza nelle zone montane. Moneta: il lek (ALL), ma l’euro è accettato in molte zone turistiche. Cibo: cucina mediterranea con influenze balcaniche e ottomane. Prova il “byrek”, il pesce fresco e il raki locale! Un'ultima considerazione: per andare in Albania non hai bisogno del passaporto, basta la carta d'identità valida per l'espatrio.