In vacanza all'estero senza passaporto. I Paesi dove si può viaggiare con la sola carta d'identità

Si avvicina l'estate, la stagione regina per viaggi e vacanze. Al momento della pianificazione la domanda preliminare è sempre la stessa: vacanze in Italia o all'estero? Se la risposta è la seconda, è opportuno valutare ogni possibile ostacolo all'organizzazione di un viaggio. Se per esempio non avete il passaporto o lo avete scaduto, per evitare tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo la scelta di mete raggiungibili con la sola carta d'identità si sta trasformando in una vera e propria tendenza di viaggio. Le mete? Alcune delle più affascinanti destinazioni europee (e non solo), capaci di offrire esperienze indimenticabili.

Un’Europa (quasi tutta) a portata di tasca

Grazie all’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea e allo Spazio Schengen, i cittadini italiani possono muoversi liberamente in gran parte del continente semplicemente esibendo una carta d’identità valida per l’espatrio. Dalle spiagge assolate della Grecia alle capitali nordiche come Copenaghen e Helsinki, passando per le città d’arte come Parigi, Praga e Vienna, la scelta è ampia e variegata.

In particolare potete circolare liberamente con la sola carta d’identità in tutti i Paesi dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.

Non solo Ue

Anche fuori dall’Unione, la mobilità resta fluida: Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, pur non essendo membri UE, aderiscono allo Spazio Schengen e permettono l’ingresso senza passaporto. E poi ci sono sorprese come Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, e persino Georgia e Moldavia, tutte accessibili con la sola carta d’identità elettronica.

Infine, ci sono altri Paesi europei non appartenenti all’UE che accettano la carta d’identità: Albania, Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Georgia (solo con CIE elettronica o cartacea recente), Kosovo (solo per turismo, verifica la durata del soggiorno), Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro.

Vacanze smart (e senza stress)

A spingere molti verso questa scelta c’è anche un fattore psicologico. In un’epoca dominata dalla ricerca di soluzioni rapide, pratiche e flessibili, poter organizzare un viaggio last minute senza dover verificare la validità del passaporto (o peggio, scoprire che è scaduto) rappresenta un vantaggio non da poco.

Inoltre, in un momento in cui le questure italiane sono spesso oberate di richieste, con tempi di attesa che possono superare i due mesi, scegliere mete “carta d’identità friendly” è diventato sinonimo di efficienza e leggerezza.

All'estero senza passaporto: i limiti da conoscere

Ma attenzione: non tutte le carte d’identità sono uguali. La carta deve essere valida per l’espatrio, quindi priva di annotazioni che ne limitino l’uso (come “non valida per l’espatrio” per motivi legali o amministrativi). Inoltre, molti Paesi richiedono che il documento abbia una validità residua di almeno tre o sei mesi, quindi è bene controllare prima della partenza.

Alcune destinazioni, come la Turchia, accettano l’ingresso con carta d’identità solo in specifiche condizioni (soggiorni brevi per turismo e con carta elettronica). In ogni caso, una rapida verifica sul sito della Farnesina (Viaggiare Sicuri) può evitare spiacevoli sorprese. Ricordiamo inoltre che per il Regno Unito, dopo la Brexit, serve il passaporto.