Meteo fino a Pasqua, Giuliacci mette in guardia: "Brusco ribaltone ma..."

Le prime giornate primaverili, miti e soleggiate, vedranno subito un brusco stop. Il colonnello Mario Giuliacci, nelle sue previsioni meteo di domenica 6 aprile e nelle tendenze del tempo per il mese, spiega che "ci sarà un brusco ribaltone, con il ritorno a un tempo dal sapore più invernale". Il motivo è una perturbazione accompagnata da correnti polari che faranno crollare le temperature. Domenica previste anche piogge sparse su Umbria, regioni adriatiche del Centro-Sud, e Lazio. Qualche pioggia è attesa ancora sulla Calabria e sulla Sicilia, spiega l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci , in cui fa sapere che in seguito, fino al 10-11 di aprile avremo bel tempo. "Ma tra il 12 e il 21 aprile" l'Italia sarà attraversata da "una lunga fase piovosa", afferma Giuliacci.

Insomma, a ridosso di Pasqua e Pasquetta avremo diverse perturbazioni che attraverseranno l'Italia. Ma non è detta l'ultima parola, perché l'ultima settimana di aprile sembra, in base alle ultime tendenze meteo, più tranquilla.