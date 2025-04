Meteo, pioggia e giù di 10 gradi. Sottocorona: "Il peggioramento c'è"

06 aprile 2025 a

Nubi nere all'orizzonte che insieme all'aria fredda portano pioggia. Solo le previsioni meteo di domenica 6 aprile e dei giorni seguenti da parte di Paolo Sottocorona su La7. Cosa ci aspetta? Parliamo di precipitazioni al più moderate, "quindi non è un maltempo fortissimo" spiega il meteorologo. Le piogge sono attese in Emilia-Romagna sui versanti adriatici e sulle zone interne del centro. Poi in maniera molto isolata il versante ionico, il sud, alcune zone del nord. "Non è un peggioramento estesissimo o marcatissimo, però il peggioramento c'è e soprattutto si sente che le temperature scendono", spiega Sottocorona.

Come inizia la settimana? Lunedì 7 aprile i fenomeni più forti saranno passati ma l'aria sarà di certo più fredda. Su versante ionico, isole maggiori e nord ovest, sono attese piogge da "debolissime a deboli". Martedì 8 aprile "non cambia nulla per quello che riguarda le precipitazioni", spiega l'esperto di La7, che per le temperature spiega che la tendenza delle minime è in discesa fino a cali di dieci gradi.