Garlasco, colpo di scena: indagato l'ex procuratore che archiviò Sempio

Rita Cavallaro 05 aprile 2025 a

a

a

Ancora un colpo di scena nel caso Garlasco. La Procura di Pavia, secondo quanto rivelato da Luca Fazzo su Il Giornale, ha iscritto nel registro degli indagati l'ex procuratore capo Mario Venditti, il magistrato che nel 2017 archiviò l'inchiesta lampo, dopo solo due mesi di indagini, nei confronti di Andrea Sempio, ora di nuovo accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 e per il cui omicidio è in carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi. Il successore Fabio Napoleone, che coordina il fascicolo affidato al sostituto Valentina De Stefano e all'aggiunto Stefano Civardi, non solo si è convinto che l'ostinazione con cui Venditti archiviò rapidamente Sempio fosse immotivata, ma ha deciso di approfondire anche alcuni aspetti relativi alla gestione della Procura, che il suo predecessore ha portato avanti negli ultimi anni con una squadra di stretti collaboratori.

Sempio, "una riunione di fascicoli". Bruzzone: l'aspetto da non trascurare

L'attenzione investigativa, al momento, si concentra su presunte opacità nei fondi a disposizione della cittadella giudiziaria, in particolar modo quelli legati alle spese per le intercettazioni telefoniche. È per questo che Venditti, che ora è in pensione e riveste la carica di presidente del Casinò di Campione d'Italia, sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati, secondo quanto risulta a Il Giornale. Il fascicolo è stato trasmesso ai pm di Brescia, competenti a investigare sulle condotte dei magistrati pavesi. L'inchiesta segue quella che pochi mesi fa ha portato la Guardia di finanza ad arrestare due carabinieri che, all'epoca della gestione Venditti, ricoprivano ruoli di primo piano: il comandante del Nucleo investigativo Maurizio Pappalardo e il maresciallo Antonio Scoppetta, quest'ultimo in servizio proprio alla sezione di polizia giudiziaria della Procura. I due sarebbero finiti in una storia che disegna un sistema di potere e intrecci tra magistrati, imprenditori e carabinieri.