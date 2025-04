Sempio, "una riunione di fascicoli". Bruzzone: l'aspetto da non trascurare

05 aprile 2025 a

La comparazione tra il Dna di Andrea Sempio e i risultati del materiale trovato su unghie e dita di Chiara Poggi (uccisa a Garlasco nel 2007 e per il cui delitto è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi), ma anche analisi genetiche ad ampio raggio su una lunga lista di reperti e campioni ritrovati, alcuni mai analizzati: sono questi gli elementi su cui verte il maxi incidente probatorio richiesto dai pm al gip di Pavia Daniela Garlaschelli. Che cosa bisogna aspettarsi? Se ne è discusso a Ore 14, il programma di approfondimento giornalistico condotto da Milo Infante. A rispondere è stata la criminologa Roberta Bruzzone: "La ricerca riguarderà i reperti inseriti nell'incidente probatorio ed è una ricerca abbastanza ad ampio spettro. Questo non mi fa essere particolarmente convinta dell'ipotesi investigativa alla base perché altrimenti avrebbero fatto richieste più specifiche, ma questo, ripeto, lo vedremo", ha premesso.

"Non sposta niente". Bruzzone azzera l'ultima colpo di scena sul delitto di Garlasco

Reperti che, ha precisato, "non sono mai stati ritenuti contestuali, in qualche modo coerenti con la dinamica dell'aggressione. C'è, però, "un aspetto che forse stiamo trascurando, che potrebbe essere interessante", ha continuato Bruzzone. A catalizzare l'attenzione della criminologa è infatti "la riunione di fascicoli a carico di Sempio". "Non è chiaro quale sia il tipo di imputazione su cui stanno indagando parallelamente e quali siano le ragioni che hanno portato a unire i due fascicoli, che è una decisione che i magistrati prendono ove vi siano elementi interessanti su entrambe le posizioni", ha spiegato l'esperta. Questo, ha aggiunto, "ha consentito di acquisire tutta la corposa attività di intercettazione che l'ha riguardato sull'altro fascicolo di cui non conosciamo granché".