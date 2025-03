Messina, c'è un sospettato per l'omicidio di Sara Campanella: chi è

31 marzo 2025 a

a

a

Uccisa a coltellate, in strada a Messina. È la tragica fine di Sara Campanella, 21 anni, e, studentessa della facoltà di Scienze infermieristiche. I carabinieri avrebbero individuato un sospettato dell’omicidio. I carabinieri sono risaliti al sospettato, un giovane, grazie alle immagini delle telecamere, al racconto dei testimoni e al contenuto del telefono della vittima. Non è chiaro se il giovane sia stato trovato in una casa in zona via Cannizzaro e portato in caserma o sia ancora a piede libero. Per gli inquirenti sarebbe stato lui a colpire la studentessa originaria di Misilmeri in provincia di Palermo, iscritta al corso di laurea di Tecniche di laboratorio biomediche al culmine di una discussione sul marciapiede.

L’aggressione è avvenuta su viale Gazzi, nella zona sud di Messina, vicino lo stadio Celestee nei pressi della fermata degli autobus interurbani. La ragazza, immediatamente soccorsa, è trasportata in condizioni gravissime al Policlinico, dove, però, è morta poco dopo. Inutili i tentativi dei medici di strapparla alla morte. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite con un giovane, che dopo averla colpita alla gola si è dato alla fuga. L’aggressore l’avrebbe colpita con alcuni fendenti, uno dei quali l’avrebbe raggiunta alla gola non lasciandole scampo.