Siena, teneva la moglie nella cuccia del cane: arriva la condanna

Condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni della moglie. Questa la sentenza del Gup del tribunale di Siena, Sonia Carapelli, a carico di un uomo di origine straniera, da tempo residente in provincia di Siena, condannato con rito abbreviato dopo la denuncia della donna che sarebbe stata vittima di continue minacce e soprusi.

Per quasi due anni, dall’estate del 2022 al gennaio del 2024, l’uomo avrebbe umiliato più volte la moglie. L’avrebbe tra l’altro spinta nella cuccia del cane ed obbligata a mettersi a quattro zampe. Ed anche costretta ad uscire per strada indossando solo la biancheria intima. E secondo quanto ricostruito dagli inquirenti ci sarebbero anche state botte ed offese. L’uomo, per il quale è stato disposto anche il divieto di avvicinamento a una distanza di 500 metri dalla donna, potrà godere del commutamento della pena in 1700 ore di lavori di pubblica utilità grazie alla pena sostitutiva. La donna era presente in aula al momento della lettura della sentenza. Assente il marito.