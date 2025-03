Garlasco, tornano in scena le gemelle Cappa: "Saranno interrogate", chi le tira in ballo

26 marzo 2025 a

Si allargano le indagini disposte dalla Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggi a Garlasco. Come noto l'allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi, è in carcere con una condanna definitiva ma i legali del 41enne sono riusciti a far scattare nuove ricerche che hanno portato all'apertura di un fascicolo a carico di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara già indagato a suo tempo e poi scagionato. Ora sotto la lente dei magistrati finiscono altri nomi già noti alle cronache sul delitto di 18 anni fa.

A riferirlo è il settimanale Giallo secondo cui "un supertestimone" recentemente "ha fatto il nome di Stefania Cappa, una delle due gemelle cugine di Chiara". All'epoca erano due ragazze e si era parlato di loro anche per una polemica che ebbe molto risalto. Le due infatti dopo l'omicidio avevano lasciato davanti alla casa della cugina un mazzo di fiori e una foto che le ritraeva tutte e tre insieme, sorridenti. Lo scatto si rivelò frutto di un fotomontaggio e questo scatenò la polemica.

Tornando alle cronache giudiziarie, un testimone all’epoca dei fatti aveva fatto lo stesso nome, ma poi aveva ritrattato. In comune con la nuova testimonianza c'è che "entrambi dicono di aver visto Stefania la mattina del delitto di Chiara Poggi, ma lei ha sempre sostenuto di essere stata in casa tutta la mattina. Per questo la procura di Pavia risentirà lei, la sorella e la sua famiglia, in un nuovo giro di interrogatori", fa sapere il settimanale. Intanto, la consulenza del genetista Carlo Previderè conferma che il Dna di Andrea Sempio è sicuramente da contatto e non da trasferimento, e che ci sono altri Dna che potrebbero essere suoi. Lui si difende dicendo di aver frequentato molto casa Poggi, ma di certo non nelle ultime due settimane. Gli inquirenti hanno chiesto dunque di poter analizzare di nuovo tutti i reperti trovati nel 2007 in casa Poggi e sul corpo di Chiara Poggi.