Garlasco, parla Alberto Stasi: "Il Dna di Sempio? Ci sarà un motivo se era lì"

Si è riaperto il caso Garlasco: parla Alberto Stasi, intercettato mentre si recava a lavoro in carcere. Le immagini in esclusiva vanno in onda a Mattino 5, il programma di Canale 5. L'inviata ferma l'allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio, mentre esce dal carcere per recarsi al lavoro. "Sto bene", risponde l'uomo che appare timoroso di violare in qualche modo il regolamento carcerario ma risponde alle domande. Ti professi ancora innocente? "Sì come sempre".

"Non ho ucciso Chiara". La versione di Sempio e il sospetto sul Dna

La cronista gli chiede se conosce il motivo per cui il Dna di Andrea Sempio è stato trovato sulle unghie di Chiara Poggi. "Ci sarà un motivo che bisognerà approfondire", risponde Stasi facendo riferimento al nuovo materiale biologico rinvenuto, compatibile con quello dell'amico del fratello della vittima. Stasi ha poi aggiunto di non aver mai conosciuto Sempio.