Prezzi benzina e diesel ancora in calo: si avvicinano i minimi del 2025

Prosegue la discesa dei prezzi praticati sulla rete carburanti, con le medie nazionali di benzina e diesel ancora in calo e molto vicine ai minimi del 2025. Un calo che arriva a valle dei tagli segnalati nei giorni scorsi a cui si sono aggiunti nel fine settimana ulteriori movimenti al ribasso con Tamoil e Q8 che hanno ridotto di un centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, venerdì hanno chiuso in lieve aumento.

Venendo al dettaglio della rete italiana, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 del 23 marzo, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,769 euro/litro (1,774 la rilevazione del 20 marzo), con le compagnie tra 1,756 e 1,791 euro/litro (no logo 1,762). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,672 euro/litro (rispetto a 1,678), con i diversi marchi tra 1,655 e 1,696 euro/litro (no logo 1,663). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,913 euro/litro (1,919 il valore del 20 marzo), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,847 e 1,996 euro/litro (no logo 1,820).

La media del diesel servito è 1,816 euro/litro (contro 1,823), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,747 e 1,901 euro/litro (no logo 1,721). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,744 e 0,760 euro/litro (no logo 0,734). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,507 a 1,569 euro/kg (no logo 1,520).