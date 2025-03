Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 24 marzo: tutti i segni

Branko 24 marzo 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 24 marzo 2025.

Ariete

Siete ancora sotto pressione della Luna, un po' esauriti fisicamente e irrequieti in famiglia, ma molto attivi mentalmente. Fate benissimo a non mollare, la situazione astrale per le questioni professionali e finanziarie vive un crescendo incredibile. Un momento di riflessione, soprattutto nei rapporti con collaboratori-superiori, poi prenderete le decisioni sotto la vostra Luna nuova il 29. Saranno decisioni importanti anche per la famiglia, figli, abitazione, amore.

Toro

L'effetto della Luna ultimo quarto prosegue quasi tutto il giorno, sostenuto da Urano e Saturno, pianeti in stretto rapporto con il capitale economico. Rafforzate le idee già impostate, lanciatevi sul mercato, prevediamo profitti. Viaggi importanti anche per l'amore che si presenta splendente e felice, domani magari avrà un'altra faccia… ma è comunque sempre tutto per voi. Stanchezza questa sera, forse si tratta solo di semplici raffreddori.

Gemelli

Qualcuno aspetta da voi una risposta. Parlate se si tratta di argomenti sentimentali o familiari, ma non scoprite ancora le carte nel lavoro, affari, ambizioni di carriera. Sole in Ariete ha probabilmente già portato delle schiarite, tuttavia l'ambiente è popolato anche di presenze a voi ostili, potete agire se avete la protezione di persone autorevoli. Ricatti in amore? Se si tratta di una proposta di matrimonio, accettate.

Cancro

Fate passare in fretta questo giorno segnato da Luna nemica. Ecco perché la passione amorosa non può essere appagata completamente. È vero che notiamo una certa grinta nel lavoro però il fisico è stanco, Marte pretende troppo da voi. Un breve viaggio è da consigliare ai coniugi e agli innamorati, lontano dall'ambiente domestico sarà più facile discutere anche del futuro della vostra attività. Sviluppi si prevedono in aprile e, soprattutto in estate. Progetti rosa.

Leone

Le transazioni finanziarie si concludono con un vostro successo. Luna è ancora nel punto importante del vostro oroscopo, lavoro e salute. Siete favoriti nei rapporti con grandi aziende, istituti di credito, multinazionali. È un cielo giusto per programmare nozze, figli, per andare alla ricerca di nuovi amori. Splende un giovane, fresco e curioso amore, forse ancora non assaporato in pieno. Cosa aspettate, amanti clandestini? Chi vi controlla? Lieve mal di testa.

Vergine

Una potente Luna riesce a sbloccare qualche situazione pratica, rimette in movimento nella professione e in affari. Favorisce gli incontri di lavoro e le discussioni, propizia occasioni del tutto nuove che conviene prendere in esame sperando che un giorno vi portino profitti economici. In un certo senso, le stelle annunciano i cambiamenti che vivrete in primavera, ma ancora di più in estate. I segreti del vostro cuore sono in bella vista, cosa che vi fa onore: nulla avete da nascondere.

Bilancia

Ancora qualche ora sotto la pressione della Luna in Capricorno, richiama soprattutto alla famiglia, figli e genitori, persone anziane. Anche voi potreste sentire un vecchio disturbo di salute, Saturno tocca le ossa, Mercurio le vie respiratorie e la gola. La differenza tra voi e le persone con cui siete in contatto di lavoro è notevole, ma le collaborazioni professionali sono assolutamente necessarie in questo periodo di nuove semine. Cercherete nuovi alleati con la Luna giusta, domani.

Scorpione

Lunedì con Luna ancora in Capricorno, giorno di incontri anche se non avete fatto programmi speciali. Sono le stelle che vi stanno cercando e vogliono fare di voi persone di successo nel lavoro, in amore amate veramente. I tempi cambiano, per vostra fortuna. Possibili nuove fonti di guadagno, ma anche con tanti pianeti a favore bisogna stare più attenti con le risorse, spese sotto controllo. Un cambiamento d'aria farà bene, ci sarà tensione in serata.

Sagittario

Ti cercherò ovunque, amore! Situazione astrale un po' fredda vicino a voi, ma in un posto lontano qualcuno vi pensa, vi sogna. Cambiate qualche obiettivo… Se qualcuno volesse partire, lasciatelo andare. Pensiamo soprattutto ai nativi che devono ancora chiarire i contrasti nati sotto Saturno. Attenti ai serpentelli primaverili che escono allo scoperto, non sono pericolosi ma è comunque meglio stare lontani. Tutti avremo a che fare con loro, il 2025 è l'anno del Serpente, e non solo in Cina…

Capricorno

Mattinata buona per tutti i vostri affari. Se qualcuno non riesce, prendetelo con filosofia, significa che proprio non poteva andare in porto, non per colpa vostra ma per l'inefficienza degli altri. Quando cambierete certi soci? Favorite le attività in contatto con il pubblico, lavori per abbellire la casa, cure estetiche sono suggerite da Venere, Luna è sempre ben disposta per i vostri affari. La grande forza che caratterizza le vostre azioni, deriva dall’amore.

Acquario

È lui, è lei! Le storie iniziate negli ultimi mesi sono giuste, come anche le collaborazioni professionali e le associazioni d'affari daranno ottimi risultati. Possedete un tesoro: amicizie importanti, ma pure voi siete importanti per molti. Sera bellissima, arriva la Luna di marzo nel segno libera da aspetti negativi, porta amicizia e incontri piacevoli e divertenti, giochi di società (sfidate qualcuno al poker, è il gioco dell’Acquario). Il matrimonio è un miracolo, persiste attraverso mille vicissitudini.

Pesci

Sistemate le questioni per cui avete lottato negli ultimi tempi, Saturno vi mette in bella luce davanti alle persone autorevoli. Partiamo dalle questioni o vertenze legali, contenziosi intorno alle proprietà, divisioni. Tutto non è ancora chiarito fino in fondo, tra gli ex, ma almeno adesso non c'è pericolo di nuovi problemi. L'amore è stimolato da Marte sensuale, bellissimo anche per i viaggi e i rapporti con il lontano. Adesso potete soddisfare l'eterno bisogno di novità, nessuno vi può fermare.