Papa Francesco, "volumi ridotti di aria ma parole articolate bene": il parere dell'esperto

Dopo 38 giorni di ricovero al Policlinico Gemelli, Papa Francesco è tornato a Santa Marta ed è lì che, grazie a una struttura organizzata per accoglierlo, trascorrerà il tempo della convalescenza. Ieri, prima di un breve saluto a Santa Maria Maggiore e, quindi, il rientro in Vaticano, il Pontefice ha voluto affacciarsi da un balconcino del nosocomio romano e mostrarsi ai fedeli. Voce flebile, poche parole. Nonostante l'evidente affaticamento, Bergoglio ha ringraziato tutti per le preghiere e incoraggiato una signora che, nel piazzale della struttura ospedaliera capitolina, gli mostrava dei fiori gialli. I medici hanno chiarito che l'emergenza da polmonite bilaterale è rientrata ma che il Santo Padre dovrà comunque continuare la terapia ed evitare sforzi e incontri. "Non era scontato che superasse la fase acuta in un quadro respiratorio così complesso e in un soggetto fragile", ha fatto notare in prima battuta Andrea Lanza, presidente Arir (Associazione riabilitatori dell’insufficienza respiratoria).

Il Pastore che non si arrende e la scelta di tornare a Santa Marta fra il suo gregge in subbuglio

Le poche parole pronunciate di fronte alla folla, "le ha articolate bene, erano chiare e si capiva perfettamente seppur con una voce flebile", ha sottolineato. Certo, "si è visto che ha bisogno di fare diverse pause all’interno di una frase. Viene definito eloquio interrotto, ma questo non mi sorprende e può essere legato al quadro complesso di una respirazione con volumi ridotti di aria che porta a fare queste pause", ha continuato l'esperto in un'intervista rilasciata all'Adnkronos Salute. "Per parlare come facciamo tutti", ha spiegato Lanza, "serve muovere un certo volume d’aria anche per dire poche parole, se c’è un problema legato al volume e alla capacità di generare in espirazione un flusso d’aria adeguato si dovrà necessariamente prendere fiato a più riprese. Ci si augura che questa fase possa migliorare con il tempo e con la ripresa della forza muscolare", ha aggiunto.