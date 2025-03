Papa Francesco, primo giorno in Vaticano dopo il ricovero. L'esperto: “Niente celebrazioni di Pasqua”

24 marzo 2025 a

Primo giorno a casa per Papa Francesco dopo le dimissioni dal Gemelli. Il Pontefice, come hanno spiegato sabato i medici che lo hanno avuto in cura per trentotto giorni, affronta la convalescenza a Santa Marta nella sua stanza, la 201. Le disposizioni prevedono una convalescenza di due mesi, niente sforzi, né incontri di grandi folle. A Santa Marta Bergoglio prosegue anche le fisioterapie. Oggi il Vaticano non ha diffuso bollettini, ma è arrivato un messaggio del Pontefice dedicato agli anziani in occasione della presentazione del ‘Vatican Longevity Summit: sfidare l’orologio del tempo’ aperto oggi in Vaticano dal segretario di Stato, cardinale Pietro Parolin.

Bentornato Francesco. Il Papa torna a casa: ecco come governerà la Chiesa

Ma di quanto tempo avrà bisogno il Papa per recuperare al meglio dopo il lungo ricovero? I tempi di ripresa «non sono di facile previsione». Dipenderanno «dalla risposta individuale» alle terapie. Ma se i medici del Gemelli, «che hanno un quadro più preciso e dettagliato», hanno prescritto due mesi di riposo e di riabilitazione, «è prevedibile che in questo arco di tempo» il Pontefice «possa riprendere una normale e totale attività». Ovviamente, come per tutti i pazienti della sua età, «servirà pazienza. Non potrà sicuramente celebrare le funzioni di Pasqua». È questa l’analisi, all’Adnkronos Salute, di Giorgio Sesti, past presidente della Società italiana di medicina interna (Simi) e docente della disciplina all'Università Sapienza di Roma.

Il Pastore che non si arrende e la scelta di tornare a Santa Marta fra il suo gregge in subbuglio

Per il medico, cautela vuole che «per le prossime funzioni pasquali» il Papa stia «a riposo. Dopo Pasqua è prevedibile che possa ricominciare gradualmente tutte le attività. Ieri, da quanto abbiamo osservato, faceva ancora fatica a parlare. Ha evidentemente necessità di questo paio di mesi di recupero. Al momento, del resto, anche per la respirazione, non ha la possibilità di parlare a lungo».