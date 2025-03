Papa Francesco, cambio di programma e saluto flash a Santa Maria Maggiore. Poi rientro in Vaticano

23 marzo 2025 a

Il giorno tanto atteso è arrivato. Papa Francesco, dopo un ricovero lungo 38 giorni, ha lasciato il Policlinico Gemelli a bordo di una 500 bianca, che è stata fatta avanzare lentamente tra la folla con i finestrini chiusi. Bergoglio ha salutato con la mano la folla di pellegrini che lo attendeva e si è mostrato sorridente. In un primo momento, si pensava che il Pontefice si recasse a Santa Marta, dove tutto è stato predisposto per una convalescenza di almeno due mesi. L'auto, con a bordo Bergoglio, tuttavia, ha cambiato strada e si è diretta a Santa Maria Maggiore per permettere al Santo Padre di fare un breve saluto alla Basilica che da sempre è per lui luogo di preghiera e di raccoglimento. Quindi, come da programma, la 5oo ha raggiunto il Vaticano. "Felice di sapere che Papa Francesco stia tornando in Vaticano. A lui vanno un pensiero speciale e i migliori auguri, con affetto e gratitudine per il suo instancabile impegno e la sua guida preziosa": è il pensiero dalla premier Giorgia Meloni.

Sono passati 38 giorni dal 14 febbraio, quando papa Francesco aveva lasciato il Vaticano per essere ricoverato al policlinico Gemelli. Settimane complicate per un paziente di 88 anni colpito da una polmonite bilaterale: i bollettini medici non hanno taciuto la gravità della situazione, le crisi che ha attraversato, la complessità del quadro clinico. Ma i giorni trascorsi sono stati soprattutto accompagnati da un fiume di preghiere per la sua salute: preghiere personali, preghiere comunitarie, rosari, celebrazioni eucaristiche. Hanno pregato per Francesco non soltanto i cattolici, non soltanto i cristiani. Hanno pregato per il Papa anche donne e uomini appartenenti ad altre religioni.

L’immagine di Papa Francesco che si affaccia dal balcone per salutare i fedeli, intanto, è stata rilanciata immediatamente dai media internazionali, finendo in apertura sui principali siti. "Il Papa torna!", ha titolato il sito del quotidiano popolare tedesco Bild. "Il Papa appare per la prima volta dall’ospedale di Roma", ha titolato la Bbc. "Il Papa riappare per due minuti davanti ai fedeli", ha scritto El Pais pubblicando anche un video del Pontefice. "Grazie a tutti! Dal balcone del Gemelli una prima dal 14 febbraio", la sottolineatura del Figaro. "Saluto ai fedeli nella prima apparizione pubblica dopo 37 giorni", gli ha fatto eco Le Monde. La Cnn ha messo un colonnino sul sito con le immagini del Papa in ’Breaking News’ sul "saluto prima di lasciare l’ospedale dopo cinque settimane di ricovero".