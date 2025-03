Papa Francesco si mostra di nuovo: "Grazie a tutti per le preghiere". Fedeli commossi, applausi al Gemelli

23 marzo 2025 a

Il tempo dell'attesa è finito. Papa Francesco, che oggi sarà dimesso dopo ben 38 giorni di ricovero per una polmonite bilaterale polimicrobica, è tornato a mostrarsi al mondo. I riflettori, puntati sul balconcino del secondo piano del Policlinico Gemelli, hanno ripreso il Pontefice che, in sedia a rotelle è riapparso sorridendo e salutando, con voce flebile, tutti i presenti. I fedeli, commossi, lo hanno accolto con applausi e sorrisi. "Grazie a tutti, vedo questa signora con i fiori gialli. Brava", ha scandito Bergoglio, evidentemente affaticato ma desideroso di riabbracciare tutti coloro che, in questo lungo periodo di paura e di speranza, hanno pregato per lui.

Tantissime le persone che, nel piazzale del nosocomio romano dove il Pontefice ha lottato contro la malattia per più di un mese, sono rimaste con il fiato sospeso fino all'affaccio del Santo Padre. Cori di incoraggiamento ed espressioni di felicità lo hanno accolto. Bergoglio, anche nella difficoltà, è parso di buon umore. A dimostrazione di ciò il pollice che ha alzato verso la folla come a dire "va tutto bene". Il Pontefice si dirige ora verso casa Santa Marta, dove lo attende un periodo di convalescenza di almeno due mesi.