Papa Francesco "deve imparare di nuovo a parlare"? Gli ultimi aggiornamenti

Sullo stesso argomento: Parolin sostituisce Papa Bergoglio: celebrerà lui i riti della Pasqua

La condizione medica di Papa Francesco resta "stabile, con alcuni piccoli miglioramenti nelle fisioterapie motoria e respiratoria". Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano nello spiegare che il Pontefice in questi giorni ha proseguito con la terapia farmacologica per arginare la polmonite bilaterale e con la fisioterapia motoria e respiratoria. Bergoglio ha anche lavorato un po' e si è dedicato alla preghiera. I miglioramenti sembrano progressivi. Il paziente Bergoglio, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio, in questi giorni "ha sospeso l’uso della ventilazione meccanica non invasiva durante la notte", ossia la maschera per l’ossigeno che gli copre naso-bocca. La sala stampa della Santa Sede ha sottolineato che anche l’utilizzo degli alti flussi, i naselli, è stato ridotto durante il giorno. Secondo alcune fonti vaticane, è proprio "grazie alla fisioterapia respiratoria" e al buono scambio gassoso che l’utilizzo dei naselli è stato ridotto ed è stata sospesa la maschera di ossigeno di notte. L’obiettivo è andare a ridurre sempre più l’ausilio dell’ossigeno.

Il bollettino sul Papa fa ben sperare: "Miglioramenti confermati, sospesa ventilazione non invasiva"

Le stesse fonti, commentando le parole del cardinale Fernandez per il quale il Papa dopo tanto tempo di ossigeno ad alti flussi, debba reimparare a parlare, spiegano che "è chiaro che quando hai meno ossigeno, devi dosare meglio l’aria per parlare" e "con l’ossigenazione differente devi vedere come va l’articolazione e la fisioterapia respirazione serve a questo". Il cardinale Victor Manuel Fernandez, Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, aveva parlato a margine di una conferenza stampa: "Ho avuto modo di essere in contatto con lui e sono contento, perché sapevo che il suo organismo poteva reagiva in un modo o in un altro e alla fine ho avuto ragione, perché si trova bene fisicamente". Poi la frase sulle facoltà di linguaggio del Santo padre: "Ora ci vorrà una riabilitazione perché dopo tanto tempo, con l’ossigeno ad alti flussi, si secca tutto e poi devi imparare di nuovo quasi a parlare", devi ricominciare, ha sottolineato spiegando che ora il Pontefice "fatica a parlare ma lo stato generale del suo organismo è come prima".

Mattarella al Papa: "Italia riconoscente, auguri di pronto ristabilimento"

Il cardinale ha parlato anche dell'ipotetica rinuncia: "Dimissioni del Papa? Non credo. La vita del Papa dovrà cambiare certamente, ma non so dire i dettagli. Inizia una nuova tappa, ma lui è un uomo di sorprese. So che sarà fecondo per il mondo. So che fisicamente sta bene, ma ora ci vuole una riabilitazione perché dopo tanto tempo, con l’ossigeno ad alti flussi, si secca tutto e fa fatica a parlare, ma lo stato generale del suo organismo è come prima". "I medici vogliono essere sicuri al 100% perché lui ha il suo modo di vivere, vuole spendersi tutt", ha detto Fernandez che ha poi parlato della decisione del ricovero al Gemelli di Bergoglio che "è stato convinto da alcuni amici".

Per l'uscita dall'ospedale, i medici "non hanno ancora fornito una tempistica sulle dimissioni" del Papa dal Gemelli, sottolinea la Sala stampa del Vaticano ribadendo così che non sono imminenti. Il prossimo bollettino medico sarà diramato "non prima di lunedì prossimo".