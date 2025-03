Papa Francesco, Mattarella: "Italia riconoscente, auguri di pronto ristabilimento"

19 marzo 2025 a

Negli ultimi bollettini diramati dalla sala stampa della Santa Sede la parola "miglioramento" appare perlopiù con costanza. Il Pontefice continua infatti le sue terapie e, al decimo piano del Policlinico Gemelli, la sua giornata trascorre tra preghiera, un po' di lavoro e cure. Il suo quadro clinico rimane stabile seppur "complesso". Ed è proprio a Bergoglio, che ha da poco superato i suoi 12 anni di Pontificato, che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto inviare un messaggio ricco di affetto e di riconoscenza. "Santità, è con sentimenti di particolare, affettuosa vicinanza che mi dirigo a lei per porgerle i migliori auguri nella lieta ricorrenza del solenne inizio del Pontificato. Insieme a me il popolo italiano le è riconoscente per questi dodici anni nei quali ha offerto la più autentica testimonianza dei valori evangelici, in un servizio costante non soltanto alla Chiesa cattolica ma all’Umanità tutta", ha dichiarato il Capo dello Stato. Una voce, quella di Papa Francesco, che in un assetto geopolitico in continuo mutamento, "è e resta più che mai necessaria".

"Vostra Santità ha portato un vibrante richiamo alla riscoperta della speranza, all’accantonamento di logiche di forza e di prevaricazione, a quelle istanze di rinnovamento dischiuse da un uso etico delle nuove tecnologie", ha continuato Mattarella, ricordando poi che "l’apertura della Porta Santa presso il carcere romano di Rebibbia all’inizio dell’anno giubilare, nonché la decisione di innalzare nei prossimi mesi agli onori degli altari Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati - figure molto amate, anche dalle giovani generazioni - ispirano nei miei concittadini viva gratitudine nei confronti del Vescovo di Roma, di cui tutti avvertiamo la particolare sollecitudine per l’Italia". In questo messaggio indirizzato al Pontefice, quindi, non è mancato un riferimento alla malattia, che sta costringendo Bergoglio al letto del nosocomio della Capitale: "In questo spirito, Padre Santo, le rinnovo sinceri auguri di ogni benessere nella prosecuzione del Pontificato cui aggiungo quelli, vieppiù sentiti, di pronto ristabilimento", ha chiosato il Capo dello Stato.